Hoy el gobierno debe cumplir con CNTE

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A partir de hoy se inicia la mesa para que el gobierno del Estado de Chiapas, empiece a cumplir con los acuerdos que se llegaron, dio a conocer el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Luis Escobar.

Entrevistado en Reporte Meridiano de Péndulo de Chiapas, aseguró que dentro de esos acuerdos, está el poder hacer efectivo la reconstrucción de las escuelas que fueron dañadas por el sismo de 8.2 Movimiento de Magnitud, que dañó a un número importante de institutos educativos.

En cuanto a los uniformes de los alumnos de primaria y secundaria, estos serán de calidad y no más verdes, por lo que se espera que cambie al color que corresponde, para no apoyar en ningún momento al Partido Verde Ecologislta de México (PVEM), como ocurrió en la primera ocasión.

Por lo que refiere al calzado, también se hará entrega, ya que en la primera etapa no se hizo, ahora se hará efectivo, este es un compromiso que se firmó y que se tiene que cumplir para todos los alumnos que cursan en las escuelas públicas, además de que estos sean de calidad.

Reconoció que en los temas nacionales, fue una negativa; entre estos temas estaba el regreso de los 600 maestros que apostaron por sumarse al paro nacional, ellos fueron cesados y la insistencia es que regresen con su sueldo y con las garantías laborales que corresponden.

También se dejó en la mesa el aspecto de las Reformas Estructurales, en particular la de Educación; en estos casos se sigue viendo el proceso de que se pueda tener un logro con Andrés Manuel, para que heche abajo esto y en caso de no cumplir, entonces las movilizaciones habrán de continuar.