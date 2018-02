Hoy postula el PRI al candidato a Gobernador de Chiapas

Este viernes viviremos un día de fiesta, porque el PRI va a culminar su proceso de postulación al candidato único a Gobernador del estado de Chiapas; con base en la convocatoria a 19 mil delegadas y delegados vamos a procesar tres candidaturas, incluyendo las dos a diputados federales, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, Julián Nazar Morales.

Asimismo, sostuvo que Coalición Todos por Chiapas está registrada en todos los términos legales, pero le preocupa que los partidos le envíen a la sociedad, a la militancia priísta y del Verde, que no van en unidad. Tenemos una coalición fuerte que nadie podría ganarnos, hay que cuidarla, subrayó.

En entrevista que le hicieron varios medios de comunicación, precisó que ya no hay forma para buscar otro candidato para la Coalición, porque los procesos al respecto han sido superados, y conforme a la ley quien encabeza la alianza pone el método para elegir candidato. Así se dio en el acuerdo de la coalición para la Presidencia de la República.

Todos nos debemos ajustar a las leyes y los acuerdos que emanen para el proyecto que queremos para bien de Chiapas; el PRI es el partido que más transparenta sus procesos internos en el marco legal, por lo cual el precandidato que este viernes será designado candidato es el único que hizo precampaña.

Al responder a preguntas de la prensa de la acusación de presunto desvío de recursos cuando fue secretario del Campo, Nazar Morales sostuvo que estamos en tiempos electorales y es cuando te pueden sacar de todo, hasta inventado y lo que no es cierto, “lo que no se vale que traten de amedrentar hasta a la familia, toda vez que además de haber sacado una nota sin fundamento enviaron a sobrevolar un helicóptero negro sobre mi casa”.

Enfático dijo que todo lo que tiene que ver con los recursos económicos en esa dependencia está solventado, inclusive la Sagarpa le otorgó constancia por haber cuidado el uso de cada peso, y Hacienda del Estado también tiene documentos de la transparencia en el uso de los recursos estatales.

Asimismo, enfático dijo que el IEPC no debió declarar improcedente la Coalición para las diputaciones locales que buscan conformar el PRI con el PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.

Somos partido serio y comprometido con la sociedad y la militancia, de ahí que damos certidumbre en cada proceso y no podemos juguetear en términos políticos ni jurídicos el consenso para poder elegir a los diputados locales.

Por eso, dijo que personalmente estuvo presente en el OPLEA hasta que presentaron el convenio de coalición firmado por los cuatro representantes facultados para ello, a las 20:30 horas del 11 de febrero. Inclusive, mostró el documento y una foto que se tomaron como testimonio del hecho.

Posteriormente, se enteró que los otros tres partidos habían presentado otro documento, sin su firma, por lo que el IEPC debió haber tomado en consideración la máxima de quien es primero en tiempo es primero en derecho o en su caso debió de haber dado un día o dos para que corrigieran y llegaran a acuerdos finales.

Ante esta situación, el Revolucionario Institucional ha impugnado, a afecto que sea el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas el que pida al OPLE que corrija en el cumplimiento de la solicitud de registro.