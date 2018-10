Hoyancos matan a Tuxtla Gutiérrez

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Vecinos de la octava Norte Poniente, pidieron al presidente municipal Carlos Morales Vázquez, que de atención a las necesidades del pueblo que decidió por un cambio y no seguir con lo mismo, en ese punto existen baches que son un peligro para todos.

Reconocen que no había comunicación con el gobierno de Fernando Castellanos Cal y Mayor, pero que tampoco hubo una acción real, para poder atender las quejas ciudadanas, por eso, la necesidad de poder resolver no solo los baches, sino las coladeras, inseguridad y falta de alumbrado.

De acuerdo a la denuncia, los vecinos dicen que las coladeras se los robaron por la noche poco más de un año, pero nadie se acerca a dar atención, ellos ponen llantas y cosas para que los taxistas y automovilistas no caigan en ellos, porque saben que sería un problema serio.

Recordaron que en otros momentos, constantemente las unidades motorizadas caían, incluso algunas personas por las noches también al caminar y no darse cuenta por la falta de alumbrado, caían de igual forma, con problemas en su salud al presentar raspaduras y quebradura en algunos casos menores.

Ponen ramas, ponen lo que sea necesario para alertar, sin embargo también hacen lo necesario para que la autoridad voltee a ver, pero nunca lo hizo, ya se está casi al mes de que el gobierno municipal, haya ingresado y de igual forma, no hay una respuesta de los nuevos funcionarios.

Finalmente, comentaron, que no desean cerrar la calle, pero ya están cansados de la indiferencia de todos los ayuntamientos, sino es una cosa es otra, los pretextos siempre aparecen, pero nadie habla de una posible solución, temen que el número de hoyancos crezca en esa misma zona.