Hugo Pérez Moreno no podrá ir por alcaldía coleta, la ley se lo impide

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- El diputado local por el V Distrito local, Hugo Francisco Pérez Moreno, desconoce cuándo debe renunciar para aspirar a la presidencia municipal de esta ciudad y también parece no haber ni siquiera leído la Ley Orgánica Municipal le impediría su aspiración, ya que es esposo de la actual Síndico, Linda Higueras.

En un documento dirigido al presidente consejero del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el diputado Hugo Pérez deja en claro su ignorancia, ya que plantea una serie de preguntas, que siendo él egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), debe saber.

El documento exhibe una serie de preguntas que como diputado y supuesto aspirante a la alcaldía coleta debería saber, la primera pregunta que plantea al IEPC es la siguiente: “¿De acuerdo a la normativa legal con cuanto tiempo de anticipación un diputado debe separarse del cargo para ser elegible como presidente municipal?”.

La segunda duda planteada por el diputado local al IEPC es la siguiente: “¿De acuerdo a la norma legal, existe alguna restricción para que el suscrito pueda participar en la elección a presidente municipal, ya sea como pre o candidato y en su momento acceder al cargo, esto con relación a que mi esposa en la actualidad es síndico municipal en funciones en San Cristóbal de Las Casas”.

Es decir, Hugo Pérez Moreno no sabe cuándo renunciar al cargo y también desconoce que le será imposible participar en la contienda del próximo primero de julio.

Su tercera duda es mucho más risible: “En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, para ser elegible el suscrito como pre o candidato a presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, es necesario que mi esposa deba presentar licencia como Síndico Municipal en funciones?”.

Pero eso no es todo, otra pregunta nos lleva a otra pregunta, como la cuarta duda del diputado: “En caso de tener que separarse del cargo mi esposa, ¿con cuántos días de anticipación a la jornada electoral se debe presentar ésta?”.

Para que a Oswaldo Chacón le quedará claro lo que quería decir el diputado, la cuarta pregunta es más específica: “¿En caso de tener que separarse del cargo mi esposa, deberá presentar licencia indefinida o temporal a su cargo?” y la para rematar la última por si no quedaba claro: “¿En caso se deba separar del cargo mi esposa, con cuántos días de anticipación a la jornada electoral debe hacerlo?”.

Así es como Hugo Pérez no pude contender por la alcaldía coleta en la elección del próximo primero de julio, la ley es muy clara en ese sentido, pero al parecer el diputado lo ignora.