Humberto Pedrero y Roberto Rubio deben ser recluidos en El Amate: Red Nacional Indígena

– Humberto Pedrero Moreno y Roberto A. Rubio Moreno, ex funcionarios del Gobierno de Manuel Velasco Coello, y compañía deberán ir a parar a El Amate por usurpar funciones y suplantar identidades en el proceso electoral federal del primero de julio, señaló Gabriel Méndez López, miembro de la Red Nacional Indígena.

El abogado comunitario de pueblos indígenas en Chiapas apuntó que el ex secretario de Hacienda, quien había sido electo diputado federal por el Distrito de Bochil y el asesor del Gobernador, electo diputado federal por el distrito de Las Margaritas, deben ser confinados al penal de mediana seguridad en la entidad, porque usurparon funciones de autoridades ejidales. Indicó que es grave lo que han cometido estos dos ex funcionarios, por lo que la Fepade ya tiene toda la información del delito cometido, sobre todo que las autoridades de Abasolo y de Nuevo Jerusalén aseguraron que ni siquiera los conocen, que no les dieron las constancias que presentaron para hacerse pasar como indígenas.

Si fuéramos nosotros los indígenas que cometiéramos tal barbaridad iríamos derecho a El Amate, por lo que estos dos individuos siendo funcionarios quizás cometieron tal infracción a la ley para poder ser registrados como candidatos, no tocan ni barandilla, pero seguramente por ser protegidos no llegarán. Por eso la Red Nacional Indígena fijará posición este viernes en conferencia de prensa en la Ciudad de México.

Asimismo, alertó que la Sala Regional Xalapa del TEPJF ordenó al Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE) expedir constancia de mayoría y validez de la elección a favor de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Yanet Martínez Domínguez, por el distrito 11 de Las Margaritas, pero tampoco es mujer indígena, por lo que será impugnada, también.

Indicó que esta persona, de quien se dice es sobrina el virtual presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador, también estaría usurpando identidad de origen, por lo que ya se prepara la impugnación.

Dijo que los dos ex colaboradores de Manuel Velasco Coello al final de la jornada los querían premiar como diputados indígenas. Pero, como dirían mis compás que poca madre tienen estos sándalos y parásitos de la sociedad que se hicieron pasar por indígenas o se auto adscribieron diputados indígenas. Estos no son indígenas, ni hablan alguna lengua, ni han cumplido con alguna obligación comunitaria, puntualizó.