Humillante y doloroso perder: Pablo Salazar

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Para el ex gobernador de Chiapas, Pablo Amner Salazar Mendiguchía; reconoció que no le favoreció los votos para llegar al Senado de la República, quedando fuera de ese escaño, lo calificó como doloroso y hasta humillante en su contra.

Para él, era palpable el ganar, no se esperaba una derrota, dijo “es sentencia inexorable de la política, que en ella se gana o se pierde. Hoy me tocó perder; es una experiencia que no conocía hasta hoy”, el político de Soyaló, también planteó que tenía que agradecer a quienes junto a él se atrevieron a soñar, por otro Chiapas, desde el camino de la independencia.

“Gracias por cometer conmigo la osadía de enfrentar al régimen de partidos, por atreverse a desafiar a los intocables, por acompañarme en esta bendita locura, y pretender que nuestra alegría de vivir y de luchar con dignidad, podría contagiar a otros miles a mirar la vida como la ven los que caminamos Por La Libre” .

Salazar Mendiguchía, indicó también que “La responsabilidad de la derrota es mía, absolutamente mía. La de creer que se puede y debe soñar en cambiar el destino, es de todos”.

“Por favor, no claudiquen en su deseo de seguir luchando, de seguir soñando, y sobre todo, de seguir creyendo que éste, no es el Chiapas que merecemos. Solo se ha pospuesto la victoria. La vida se mide por generaciones, no por elecciones; ya vendrán otros después de nosotros a levantar el fruto fresco de esta siembra con dolor”.

El ex mandatario estatal de una unidad de partidos políticos, agregó “No desmayen hasta que hagamos posible que en Chiapas no voten el hambre, la necesidad ni el miedo. Y en el que tampoco un hombre decida por todos con dinero que no es suyo”.

Agradeció a quienes votaron por él, “a los que me dieron toda clase de apoyos, a los que me dieron consejos y energía, a los que donaron su tiempo, su amistad y su confianza. Especialmente gracias a esta brillante generación de jóvenes que me llevaron de asombro en asombro por su inagotable talento y vitalidad”.