ICOSO enemigo de voceadores en TG

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- A pesar de que las redes sociales se han convertido en un enemigo para la prensa escrita, los periódicos no han dejado de venderse, parte de la sociedad gusta de informarse de esta manera, reconoció Araceli Gómez, pero el problema principal, es el gobierno quien no paga.

En el día del voceador, la dirigente de ellos, explicó que la preocupación, no es el que la gente deje de comprar los diarios, sino que el Instituto de Comunicación Social (ICOSO), no quiere pagar el adeudo que ya haciende a varios miles de pesos, del cual sirve para pagar a los dueños de los medios y sus trabajadores.

Dijo sentir preocupación, porque mientras el gobierno, dice que apoya a las mujeres, sus funcionarios los atacan de esta manera, al no pagar, que en realidad significa robar a las mujeres y robar lo que por derecho corresponde a un trabajo digno, como es el ser voceador.

Ellos empiezan a trabajar desde las 4 de la mañana, abre las puertas Emiliano Jácome, lugar donde los periódicos ya llevan sus ejemplares, se hace el corte, se regresa la devolución del día anterior, se reparte a los voceadores y es así como pasada las 4 de la tarde empiezan a levantar el negocio.

Esto es todos los días, no importa si es el cumpleaños, si hay sueño, hambre, frío, lluvia o intenso calor como ahora, lo que se tiene que hacer es vender, ofertar el producto para poder tener un poco de dinero, pues se gana poco por cada uno de los periódicos, por eso venden de todos desde los locales, regionales y nacionales.

Los voceadores, son siempre un ejemplo de trabajo, reconoció tanto Lupita Jacome, quien aseguró que gracias a su padre y madre, ellos han podido salir adelante, vender periódico es tan digno como el tener otra profesión, menos el ser político; ellos juegan un papel importante para que desde la mañana la gente pueda informarse.