Iglesia señala al gobierno corrupto

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Quien protesta, es porque el gobierno no anda bien, expresó en conferencia de prensa el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla; en referencia a las manifestaciones que se están dando en toda la entidad chiapaneca.

Maestros, campesinos, transportistas, estudiantes, entre otros, salen a las calles porque consideran que deben ser escuchados y acabar con la corrupción, que afecta a todos por igual, la gente necesita ser atendida de manera pronta, no ponerla al margen.

La falta del Estado de Derecho es lo que ha hecho que tomen oficinas, calles, el palacio de gobierno y cualquier instancia federal, como ahora se está dando, no se tiene porque poner pretexto alguno a la ciudadanía, el compromiso es resolver cada conflicto que exista.

En tono sarcástico el prelado dijo que “En año electoral, ni las gallinas ponen”, ello en alusión a que en este momento no hay dinero para nada, incluyendo para la reconstrucción de los templos católicos, que son patrimonio del pueblo no del gobierno ni de la iglesia.

Los templos afectados por el sismo del 7 de septiembre pasado, “únicamente fueron apuntaladas por el INAH para que no se caigan, pero los trabajos de rehabilitación no se han iniciado”, al tiempo de citar que “desafortunadamente estamos en año electoral donde ni las gallinas ponen huevos, por eso queremos el permiso para que nosotros con el apoyo de los feligreses hagamos el trabajo por lo menos de la catedral”.

Finalmente, Monseñor dijo que ahora que estamos en la cuaresma, se haga sacrificios personales, que ofrezcamos el dolor propio por el amor a Dios, que estemos presentes en el sufrimiento de Cristo, son tiempos sagrados, por lo que hay que prepararnos en todo momento.