Impugnan freno a extradición de Eugenio

Abel Barajas

La Procuraduría General de la República (PGR) impugnó la resolución de un juez federal que suspendió la entrega inmediata a Estados Unidos de Eugenio Hernández, reclamado en extradición por un cargo de lavado de dinero.

El Ministerio Público Federal presentó un recurso de queja contra la suspensión de plano que el pasado 30 de abril concedió David Calderón Blanc, Juez Primero de Distrito de Tamaulipas, al ex Gobernador de la entidad, indica la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional.

La queja interpuesta el martes será turnada por el impartidor de justicia a un tribunal colegiado, el cual determinará en definitiva si prevalece o no la medida precautoria en favor del extraditable.

La suspensión en cuestión fue otorgada dentro del amparo 788/2018, presentado por Hernández contra la orden de extradición a la Unión Americana, dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Estados Unidos reclama al ex Mandatario para juzgarlo en la Corte Federal del Distrito Sur de Texas por lavado de dinero, un delito en el cual también está implicado su cuñado Óscar Gómez Guerra.

Según la justicia estadounidense, Hernández y Gómez presuntamente montaron un esquema para defraudar a los bancos Inter National Bank, Lone Star Bank e International Bank of Commerce, con el propósito de obtener fondos y créditos.

Por esta investigación, en noviembre de 2015, las autoridades estadounidenses decomisaron al ex Gobernador 3.8 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias en el Inter National Bank, dinero que supuestamente recibió de su cuñado.

La Fiscalía ha pedido que, en caso de ser declarado culpable, se decomise a Hernández tres residencias en McAllen, valuadas en 1.8 millones de dólares, y una en Austin, con valor comercial de 2.6 millones de dólares.

El caso criminal contra el ex Gobernador derivó en una orden de captura por fraude bancario, operación de un negocio de envío de dinero sin licencia y lavado de dinero, sin embargo, la Cancillería mexicana autorizó su extradición y juzgamiento en Estados Unidos únicamente por este último cargo.