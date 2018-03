Impugnará el Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI por la imposición de candidatos en morena

Luis Ruiz/ASICh

El Movimiento Campesino Plan de Ayala Siglo XXI en Chiapas manifestó su desacuerdo por las prácticas de exclusión en el partido morena en el estado, sobre todo a las organizaciones y sectores productivos.

Varios representantes del Movimiento, entre ellos Hipólito García y José Ramón Salazar Ballinas, revelaron que esto viene sucediendo a pesar que han solicitado insistentemente se incluya a los académicos, empresarios, organizaciones campesinas y otros, pero hay cerrazón en los directivos del instituto político del candidato presidenciable. Dijeron que han buscado el diálogo, pero solo han encontrado rechazo

Asimismo, la inconformidad es porque en morena no se respetan los estatutos para la designación de las candidaturas para contender en las elecciones del primero de julio, lo cual no conlleva a la unidad, se dan pasos antidemocráticas que no ayudan en nada.

Revelaron que van a impugnar las candidaturas que se han impuesto, porque a pesar de encuestas y otros procesos establecidos para la designación de las candidaturas, no se respetaron las ternas propuestas por consejos estatales y municipales y ponen a candidatos a su antojo, ejemplo en el distrito X de Tuxtla.

Inclusive, a nivel nacional la ley mandata que cinco distritos federales deberán ser con candidaturas indígenas y el distrito de Palenque no es indígena el abanderado por morena.

Hay descontento de la militancia y simpatizantes por la manera de cómo se están dando las cosas en morena en Chiapas.

Sin embargo, a pesar de ello refrendaron el compromiso asumido el 22 de abril de 2017 en la Cd de México, junto con un grupo de organizaciones campesinas, cuando firmaron el acuerdo político con AMLO, para apoyarlo en su proyecto a la presidencia de la República.

Desde entonces se dieron a la tarea de formas estructuras para la promoción y la defensa del voto, sobre todo que el compromiso es aportarle a nivel nacional cinco millones de votos y en Chiapas alrededor de 200 mil votos, en 68 municipios.

Anotó que tienen puestas todas las esperanzas para que López Obrador pueda transformar México, por lo que las organizaciones campesinas se aprestan a escribir la historia. ASICh