Impulsan beneficios a mujeres del campo

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho. – Debido a que las mujeres tienen presencia en el 100 por ciento de los ejidos, impulsan el Programa para Dignificar a la Mujer Rural con la instalación de módulos de captación de agua de lluvia donde se incluyen lavaderos comunitarios.

El especialista detalló que de 2016 al 2017 se han instalado en el país 70 módulos en beneficio de 47 familias y 22 centros escolares garantizando una capacidad de almacenamiento de agua potable superior a los 840 mil litros y capacidad de purificación mayor a los 511 mil litros anuales.

Por lo anterior y debido a que su condición es predominantemente en extrema pobreza y padecen los efectos nocivos de la migración de los varones, Rafael Sánchez Bravo, Profesor-Investigador, aseguró que este proceso de dignificación, donde en algunos casos se han incluido también baños especiales para aseo personal, ya se encuentra funcionando en estados como Puebla, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Estado de México, en zonas serranas donde el acceso es difícil y la infraestructura es casi inexistente.

En el marco la instalación de los Módulos de Cosecha de Agua de Lluvia y el Programa de Dignificación de la Mujer Rural con la instalación de lavaderos comunitarios e incluso escolares, Sánchez Bravo lamentó que sólo pocos de los más de 30 mil ejidos que existen en el país puedan beneficiarse con estas acciones académico-universitarias que están alejadas de cualquier plataforma político-electoral.

Se busca también, añadió, fortalecer la convivencia de los pobladores quienes ahora podrán contar con agua limpia para el lavado de su ropa y no tendrán que invertir horas y esfuerzo en el traslado del vital líquido de los arroyos y ríos más cercanos para lavar sus prendas de vestir.

Rafael Sánchez Bravo, reiteró que sin servicios básicos no se puede tener vida digna, la mujer rural e indígena más allá del estatus que tenga como comunera, ejidataria o avecindada no debe partirse el lomo para acarrear agua o lavar de ahí que contribuya al desarrollo nacional e impulse ese derecho al agua potable.

Recordó que los mexicanos no deben depender de la tecnología de otros países, no deben depender de políticos o partidos, de tal suerte que, dijo, se debe trabajar en la capacitación del campesino y ejidatario, así como aceptar las alianzas de la educación con las instituciones y quienes habitan en el medio rural aunque a veces se incluyan organizaciones campesinas.

Hay que considerar, detalló, que el campo no debería ser pobre teniendo 25 millones de personas viviendo en el medio rural de los cuales 17 millones son indígenas ya que este tipo de obras generan patria, valores, respeto, lealtad y humildad.