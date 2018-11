IMSS requiere cirugía mayor.- Germán Martínez

Mayolo López

Cd. de México (08 noviembre 2018).- El senador Germán Martínez, quien será titular del IMSS en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reconoció que los problemas que enfrenta el organismo ameritan una cirugía mayor.

En entrevista, el legislador de Morena adelantó que, apenas se instale en el despacho de la dirección general del instituto, aplicará un corte de caja para saber cómo está el organismo.

“Un médico no receta hasta que no genera un diagnóstico completo, pero los problemas graves que tiene el IMSS no se curan con pequeñas aspirinas: se necesita cirugía mayor”, planteó.

“El IMSS sí tiene desafíos, enormes áreas de oportunidad, problemas graves y, como dice la nota, yo lo asumo, pero yo hasta que no llegue haré un corte de caja. Yo haré un corte de caja de cómo se recibe al instituto. Yo no niego ni afirmo la validez de los informes que ustedes dan, pero yo haré un corte de caja institucional, de cómo se recibe eso una vez que entre y por supuesto que lo presentaré al consejo técnico del instituto”, explicó.

De acuerdo con un diagnóstico de especialistas basado en informes financieros internos que publicó REFORMA, el próximo titular recibirá el organismo con un rezago tan fuerte en infraestructura y servicios que se necesitaría construir 36 hospitales para recuperar el nivel de atención que se tenía hace cinco años.

Martínez Cázares señaló que su prioridad será “acercar los servicios de salud a los que menos tienen. Yo voy a honrar la política prioritaria del Presidente López Obrador de acercar medicinas y doctores y consulta gratuitos a los que menos tienen en la parte que le corresponde al IMSS.”