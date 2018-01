Inconstitucional candidatura de Gleason

Péndulo/Redacción

Roberto Albores Gleason no puede ser gobernador del estado porque no cumple el requisito indispensable establecido por la Constitución Política de Chiapas: ser chiapaneco por nacimiento.

De acuerdo con priistas inconformes con su designación como candidato único del PRI-Verde a la gubernatura del estado, Albores Gleason estaría violentando el artículo 52 de la Constitución local, mismo que establece que para ser titular del Poder Ejecutivo, se requiere, además de ser ciudadano chiapaneco, en pleno goce de sus derechos y con residencia efectiva no menor a ocho años; ser chiapaneco por nacimiento.

En paralelo a su registro como precandidato único de la coalición “Todos por Chiapas”, los detractores del actual senador exhibieron una presunta copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP), en la que se especifica que la entidad de nacimiento de Roberto Albores Gleason es efectivamente el Distrito Federal, hecho que confirmaría una flagrante violación a la Constitución Política del Estado de Chiapas, toda vez que no cumple con los requisitos fundamentales para ser gobernador de la entidad.

No obstante, hay quienes afirman que Roberto Albores Gleason cumple con el requisito de ciudadanía y en consecuencia con el derecho de ser electo gobernador del estado, toda vez que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana define con claridad que la ciudadanía chiapaneca se obtiene por nacimiento o bien siendo hijo de padres chiapanecos.

El abogado Jorge de la Rosa, sostuvo a Péndulo de Chiapas que son precisamente las reformas al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, impulsadas por el gobernador en turno, las que permiten la participación de Albores Gleason en el proceso de elección gubernamental, al ser hijo de padres chiapanecos.

Sin embargo, también es bien sabido que ningún código ni reglamento puede estar arriba de la Constitución Política, por lo que, en las próximas horas, el preregistro de Roberto Albores Gleason podría ser impugnado si se llegase a demostrar la nulidad del derecho a ser titular del Poder Ejecutivo.