Incrementa miopía en niños y jóvenes por uso de herramientas digitales

El nuevo estilo de vida de la sociedad, principalmente del sector infantil y juvenil, respecto al uso excesivo de instrumentos digitales han provocado el incremento de casos de miopía y de degeneraciones maculares, reveló el doctor Javier Chornet, director comercial de Essilor México.

Dijo que, esto se debe a la radiación emitida por los dispositivos digitales, la radiación del sol y también por la contaminación que ido al alta.

“Cada vez más las consecuencias van en incremento en la aparición de miopías y un incremento en aparición de degeneraciones maculares y sobre todo, que muchas personas presentan un incremento de nuestro cansancio a la hora de trabajar y estar con nuestros dispositivos digitales y nuevos estilos de vida…”, declaró el experto.

Aunque no hay estadísticas precisas de un grupo social que presente dichas afectaciones, señaló que, la vulnerabilidad se presenta principalmente en los niños y jóvenes, pues son ellos quienes incursionan con más facilidad al uso de las nuevas tecnologías; en el caso de los jóvenes, además del uso de aparatos digitales, el nuevo estilo de vida los lleva a estar en más contacto con los rayos solares.

“…hay una parte importante como los niños y jóvenes que son los que están más expuestos a estas agresiones; y los niños porque no tienen toda su protección ocular desarrollada”, agregó.

Pese a no contar con números, reconoció que han detectado un incremento en los casos de miopía y degeneración macular, por lo que, de acuerdo con estudios de la Sociedad Latinoamericana de Ortoqueratología y Control de Miopía, han registrado el aumento en infantes y jóvenes.

Por esta razón, puntualizó que la salud visual no debe verse sólo como una cuestión de protección, sino también de prevención, pues las actividades y herramientas de la vida cotidiana han cambiado y es necesario que las personas sepan cómo enfrentar esta evolución sin vulnerar su salud.