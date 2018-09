Informe una falacia de Peña para Chiapas

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Lo dicho en el sexto informe del presidente Enrique Peña Nieto, no fue apropiado para señalar a Chiapas, coincidieron comerciantes, locatarios, maestros y ciudadanía en la capital del estado, algunos otros, dijeron no haberse enterado de este.

Se explicó por parte de ciudadanos, que lo dicho en la explotación de madera en la Selva Lacandona, se sigue dando y con más fuerza, por ende, no hay razón en su discurso; pues mintió y lo hizo con la complacencia de los presentes y del gobierno del estado.

Por lo que toca al monto que señaló de los 3 mil millones de pesos para la construcción de nuevas carreteras, explicaron los entrevistados en la vía pública, que no se ve y las que se empezaron, simplemente no se terminaron, como el caso del nuevo libramiento en la capital.

Por lo que refiere a la explotación de hidrocaburos, se dijo que se negó y que está en proceso de mejoramiento; el cual tampoco la población aceptó, se insistió en que hay una serie de afectaciones y que todo ha ido empeorando para los chiapanecos, unos más que otros.

Por otro lado, sobre las Zonas Económicas Especiales, en el caso de Puerto Chiapas; simplemente no fue para los chiapanecos, sino para los empresarios, incluso extranjeros y nacionales, pero no para una repercución local; lo que pone en riesgo la economía real del estado.

Finalmente, los que no vieron el informe, solo se concretaron a decir que es perder el tiempo, que lo que se sabe diría, es que todo está bien, por lo tanto no era necesario escuchar mentiras ni caer en el juego, por ello, preferían seguir trabajando en lo suyo y dedicar tiempo a la familia.