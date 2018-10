INM fortalece su presencia en la frontera sur

Arribó a Chiapas el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.

En atención a la instrucción del Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, el Instituto Nacional de Migración con apoyo de la Policía Federal, reforzó su presencia en la frontera sur, con el objetivo de atender la solicitud de un número elevado de personas migrantes que pudiera manifestar su intención de ingresar a territorio mexicano, bajo la premisa de que se permitirá el acceso a todo aquel que cumpla los requisitos marcados en la Ley de Migración.

Las autoridades migratorias llamaron nuevamente a las personas migrantes, a no dejarse engañar o sorprender y evitar complicaciones administrativas, antes de iniciar algún traslado que implique el paso por la República Mexicana.

Se recuerda que los consulados de México en el extranjero son los encargados de realizar los trámites para la autorización y expedición de visas para aquellas nacionalidades que cuentan con ese requisito y no en los puntos de internación del país.

Y el artículo 37 de la Ley de Migración mexicana, no contempla la emisión de ningún documento que conceda la internación a México sin cubrir los requisitos, por tal motivo, no se permitirá el ingreso a quienes incumplan lo marcado en la ley.

La tarde de este lunes arribó a la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas el Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, quien lleva la instrucción de apoyar al personal del Instituto Nacional de Migración para garantizar la seguridad en los puntos de internacionalización en la frontera sur de México.