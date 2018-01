Inscritos, 22 candidatos para ocupar cargo en el Sistema Nacional Anticorrupción

Agencias

Ciudad de México. La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) informó que el pasado 14 de enero cerró la etapa de registro a la Convocatoria Nacional 2017-2018 para seleccionar a un nuevo integrante de dicho Comité –en sustitución de Jacqueline Peschard, cuyo mandato acaba el 9 de febrero de este año–, proceso en el cual se registraron 22 candidatos.El organismo detalló que el periodo de registro de postulaciones a la Convocatoria abrió el pasado 15 de noviembre de 2017 y originalmente iba a concluir el 4 de enero de 2018, pero por acuerdo unánime, el plazo se extendió hasta el 14 de enero, para “garantizar una amplia consulta pública dirigida a toda la sociedad y facilitar la inscripción de un mayor número de aspirantes”.De acuerdo con los artículos 16 y 34 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, quienes aspiren al cargo deben cumplir con diversos requisitos, entre ellos: tener las credenciales académicas y profesionales necesarias para desempeñar el cargo, gozar de buena reputación, y no haber desempeñado cargos de elección popular o en la dirigencia de algún partido político en los últimos años.De igual manera, se establece que los candidatos no deben haber ocupado puestos de mando en la administración pública federal o de algún estado en el último año, entre otras características.Entre los 22 aspirantes al cargo se encuentran Luis Armando González Placencia, ex ombudsman de la Ciudad de México, y Areli Cano Guadiana, actual comisionada del Instituto Nacional de Trasnparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos De igual manera, figura Víctor Romero Maldonado, ex director de control y auditoría de desempeño en la contraloría del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y Ángeles Corte Ríos, académica y ex consejera consultiva del Instituto Nacional de las Mujeres.