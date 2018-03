Insisten en Oxchuc: sin partidos y sin propaganda política

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de febrero (El Estado).- A menos de 100 días de que se realicen las elecciones federales y locales, en Oxchuc no se permitirá la entrada de los partidos políticos ni de propaganda electoral, insistió Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia en dicho municipio.

En ese sentido, comentó que las comunidades tienen la esperanza de que las instancias gubernamentales y electorales, apliquen los estudios necesarios en el ayuntamiento.

A pesar que se hizo un compromiso con las autoridades de Chiapas y a nivel federal para una reunión el 20 de febrero, lamentó que hasta la fecha no se haya concretado nada y están a la espera de ser contactados.

Aseguró que 116 comunidades de Oxchuc respaldan la decisión de no permitir el ingreso de los partidos políticos, porque opinó, son éstos los que generan los problemas por el recurso económico que manejan.

Esta decisión de los habitantes de Oxchuc, consideró, abonaría a la paz en esta zona donde, desde hace varios años, se han presentado problemas postelectorales.

Encinos Gómez agregó que mantienen un diálogo abierto con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), respecto al estudio antropológico que realizarán para determinar si es viable la elección municipal por medio de los usos y costumbres.

Sin embargo, están analizando que en el municipio se instalen las casillas para las elecciones federales, con la restricción de que no haya propaganda o que los candidatos se lleguen a promocionar.