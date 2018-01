Intensificarán operativos contra el transporte irregular en SCLC

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- Desde que se han implementado los operativos contra el transporte irregular se han detenido 16 unidades que se encuentran a disposición del Ministerio Público y se intensificarán estas acciones, ya que es una de las principales demandas de los transportistas que sí cuentan con una concesión, señaló el delegado de este sector en la Región, José William Narcia Narváez.

“Se van a tener que cancelar números de expedientes, desgraciadamente hay nuevos grupos que quieren entrar pero no cuentan con un permiso, con una concesión, cuentan con número de expediente, pero eso no significa que puedan presentar el servicio, no garantizan la seguridad del usuario, porque no cuentan con una póliza de seguro”.

Narcia Narváez dijo que se encuentran buscando alternativas para que no exista más transporte irregular, por lo que anunció que van a fortalecer los operativos, ya que es una demanda fuerte del sector concesionado, “lo estamos haciendo, estamos trabajando fuerte con otras instituciones como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad, en la ST hay cero tolerancia al transporte irregular”.

Aseguró que este año tampoco el gobierno tiene la intención de dar más concesiones, por lo que exhorto a los transportistas no dejarse engañar, “no ha habido convocatoria para ello, desde que tenemos el gusto de estar en la Secretaría de Transporte no hay ninguna convocatoria, solo se hacen los proyectos de estudio de factibilidad si así lo amerita”.

El funcionario estatal reiteró que llegará el momento de emitir una convocatoria para las concesiones, pero hasta el momento no existe tal, “se hará en su momento y será a través del Consejo Consultivo Estatal, serán ellos que hagan público lo de las concesiones, pero hasta ahora no se tiene previsto”.

“Vamos a continuar con los operativos, si hay necesidad de otro tipo de situaciones a implementar, pues ni modos así es este asunto, por eso se trabaja con otras instituciones en el tema”, concluyó.