“Interrumpe” familia trabajos en nuevo libramiento sur; ante falta de pago

Habitantes de la colonia Cuchilla Santa Rosa, en Tuxtla Gutiérrez, denunciaron que el gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello, no le ha dado cumplimiento al compromiso de pago, por el uso de sus propiedades para la construcción del nuevo libramiento sur.

Además, denunciaron que con lujo de violencia y en total abuso de poder, representantes de gobierno, intimidaron a los propietarios, rompiendo los alambrados y derribaron una vivienda, sin que se tomara el avalúo correspondiente para el pago del predio, realizando el despojo de la propiedad.

Francisco Martínez García, propietario del predio, dijo que han sido varios los trámites y las entrevistas que han presentado con autoridades de gobierno, sin que ninguno de ellos, de solución a la problemática.

Por este motivo, decidieron, con el apoyo de vecinos de la colonia, plantarse en el área despojada, e impedir continúen los trabajos de la construcción del libramiento, en tanto no se les cubra el valor de su propiedad.

Al mismo tiempo, responsabilizaron a las autoridades del Gobierno del Estado, por cualquier daño que puedan sufrir los manifestantes, quienes, en total uso de su derecho, exigen a Velasco Coello, liquide el total del pago por los mil 880 metros cuadrados que fueron despojados de forma violenta.

De igual forma, aseguraron que han presentado, con escritura en mano, la acreditación de la propiedad de los terrenos, que también sufrieron de ecocidio, al derribar árboles frutales y de maderas preciosas, de diferentes especies, es decir, que todo parece indicar, que no se hizo el análisis previo de estos trabajos, ni la reforestación de ley.

Finalmente, los inconformes aseguran que no se encuentran en ningún momento en contra de la construcción del libramiento, por el contrario, apoyan estos trabajos que conllevan al desarrollo de sus predios, pero no sin antes se les pague conforme a derecho.