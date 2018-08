ISSTECH sin dinero; pensionados reclaman pagos

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 3 de agosto (El Estado).-El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), no ha cumplido con el pago a pensionados y jubilados de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde hace varios meses a pesar que estas irregularidades las han denunciado desde febrero, puntualizó Fernando Sánchez Avendaño, vocero de los afectados.

En una protesta más que realizaron al interior de dicho Instituto, calculó que son dos mil personas en todo el estado las que no han podido cobrar un monto de 19 mil pesos, que obedece a un incremento salarial otorgado en diciembre del año pasado.

En ese sentido, recordó que los problemas de salud, económicos y de prestaciones los ha unido para que el gobierno del estado ejerza un pago pendientes desde el 2017, recurso que obedece a un retroactivo para quienes tienen el tope salarial.

Aclaró que la Secretaría de Hacienda tenía el compromiso de hacer el pago en el mes de julio, situación que nunca ocurrió. Sólo se hizo un abono que corresponde a dos meses, pero el director del ISSTECH se comprometió a que el 16 de agosto se cubra el pago de tres meses.

No obstante, la problemática no termina ahí, porque les adeudan ocho meses y se espera que el septiembre se cubra la deuda en el tope salarial, pero hace falta que el Instituto liquide lo de carrera magisterial y de apoyo educativo.

De acuerdo con lo declarado, la corrupción y el saqueo ha existido desde administraciones pasadas y actuales, por eso es que se han presentado los problemas económicos.

Incluso, reclamó que desde el recinto legislativo se hizo el compromiso de hacer una inyección económica de mil 600 millones de pesos no se ha reflejado, las autoridades hacendarias justifican la ausencia de dinero. En el ISSTECH no hay dinero para traslados de pacientes que registren problemas mayores de salud hacia otros nosocomios.

Finalmente, lamentaron la actitud que hay tenido el director del Instituto, quien ha evadido el tema y sólo le dan más larga a la problemática.