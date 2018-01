Iztapalapa y G.A.M, con mayor número de secuestros: Fiscalía

Agencias

Ciudad de México. Las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el mayor número casos de secuestros registrados en los últimos meses en la ciudad de México, donde fue constante la participación de personas conocidas, amigos o familiares, informó Willy Zúñiga Castillo.El titular de laFiscalía Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro señaló que las víctimas ya no son personas acaudaladas o empresarios, sino “acciones muy focalizadas de personas que pretenden afectar a una familia en concreto con estos actos”.Mientras, se ha tenido una incidencia a la baja en cuanto a los “golpes” perpetrados contra empresarios, pues “ha sido, no sé si sea correcto calificarlo, pero no ha sido un empuje importante contra este sector”, precisó en conferencia de prensa.Al dar a conocer la vinculación a proceso de un hombre y una mujer por ese delito contra una menor, quienes e ingresaron al reclusorio y podrían purgar una pena de 50 a 90 años de prisión, señaló que no han tenido secuestro de empresarios notables o relevantes.Hasta el momento, argumentó, el perfil de las víctimas ha sido “muy inferior, pero nuestra tarea es que se presente una incidencia cero”, lográndose una baja de 30 por ciento el año pasado respecto a 2016.Así que se “afinan” esquemas y proyectos de colaboración interinstitucional para abatir este delito, destacó al comentar que el hombre y la mujer involucrados en el secuestro de una menor de 15 años, fueron ingresados al Penal Femenil de Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, respectivamente.Tras pagar el rescate en efectivo, joyas y con la factura del auto, en el que se llevaron a la menor de su domicilio en la colonia Bosques de las Lomas, en agosto pasado, sus familiares lo denunciaron a la Fiscalía, que los ubicó en los límites de los estados de México y Michoacán.Mencionó que el 31 de diciembre se cumplimentó la orden de aprehensión contra la mujer, que trabajaba como cocinera, por el delito de secuestro agravado; mientras que la Fiscalía Antisecuestro decretó la detención por caso urgente de su copartícipe, ya que éste fue reconocido por la familia como su captor.