Josean, listo para gobernar/Quién es Quién/Josean, listo para gobernar

Ayer, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) le levantó la mano a José Antonio Aguilar Bodegas. La mano se la levantó el mismo líder estatal César Espinosa Morales. Le levantó la mano quizá contra su voluntad, contra todo lo que habían planeado y sigue sin ver que esta fue la mejor decisión para el sol azteca y para el propio Partido Acción Nacional (PAN). Porque si hay alguien que pueda ponerle una trapeada al diablito Roberto Albores Gleason y al mismo Rutilio Escandón, que es cómplice de todo el desmadre que traen en Morena Chiapas, ese es Josean que trae una buena estructura y el respaldo de miles de chiapanecos que lo conocemos desde hace varios años y que sabemos de lo que es capaz.

Ya imagino la cara del bastardo Juan Sabines Guerrero, la del espurio personaje cobijado por el poder federal en el Consulado de Orlando, Florida, lo persiguió y le inventó un sinnúmero de denuncias. Imagino esa cara y esos colochos canosos temblando porque si algo existe en esta vida es el karma y el bastardo ha operado en contra de todo. Sería justicia divina que Aguilar Bodegas gane. Sería justicia no sólo propia sino para Chiapas porque estoy seguro que él sí lo traería a que enfrente la justicia, a que explique que hizo con esos más de 40 mil millones de pesos que se llevó y que, mucho de ello, se presume quedó en manos de Videgaray para la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto.

Así hoy sabemos ya que Josean está listo para gobernar. Que sí tiene ya listo su plan de trabajo y que sabe de qué forma nuestro estado va a poder salir de ese atolladero en el que nos metió el bastardo Juan Sabines y que este gobierno no ha sabido sacar adelante. Si algo requiere la entidad es de un hombre con principios, pero sobre todo con experiencia en la administración pública, con experiencia en los problemas torales que vive en estos momentos nuestro estado. Urge que un hombre como Aguilar Bodegas llegue a ocupar el gobierno de Chiapas, que nos guie, que nos dirija, que nos ayude a que esto marche bien. Ya es tiempo de que la entidad tenga a un hombre digno, pero sobre todo un hombre que sí sea verdaderamente cercano a la gente.

Yo quisiera ver a Yassir, a Samuel Toledo, al propio bastardo y toda esa camarilla de ladrones que han sepultado el desarrollo de nuestro estado enfrentar la justicia. Me gustaría una CEDH en manos de personas preparadas y no como nido para refugiar a personajes serviles. Me gustaría que la Fiscalía General del Estado estuviera en manos de una persona con moral alta y no en manos de un arribista y un lacayo de Sabines. Me gustaría que la Secretaría del Desarrollo y Empoderamiento de la Mujer estuviera en manos de mujeres que sí tengan interés y deseos de trabajar por su género, por el verdadero empoderamiento y que se les quite de las manos a las zánganas de las De León Villard.

Y todo esto, estimados lectores, es posible con la llegada de un hombre que sabe de la administración pública, que conoce de raíz el principal problemas de las instituciones que están sepultadas en la ignominia, que sí puede hacer que esto cambie. Vienen tiempos difíciles porque conociendo cómo operan y funcionan los otros candidatos a Josean lo van a intentar atacar, lo van a intentar poner en mal, lo van a criticar y denostar, pero ya lo intentaron en estas semanas pasadas cuando, desde todos los ángulos, buscaban dejarlo fuera de la jugada, dejarlo bloqueado y darle paso al que hoy dice que la imposición no lo dejó llorar –chamaco llorón-.

Pero los chiapanecos ya sabemos cómo se las gastan y por tanto sabemos de qué forma es que nos corresponde operar. Con Josean tenemos un futuro promisorio y se ven que el desarrollo de Chiapas puede ser posible. Ya basta de improvisaciones. Muy caro nos ha salido dejar que chamacos p… Pensantes nos gobiernen. Josean sí va. ¡Hasta mañana!