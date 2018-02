JÓVENES DE RSP CHIAPAS INVITAN AL LIC RENE FUJIWARA A HABLAR SOBRE LA IMPORTANCIA DEL VOTO DE LOS JÓVENES

Con un aforo que abarrotó el Auditorio Jaime Sabines en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, se realizó la ponencia “La importancia del voto de los jóvenes” a cargo del invitado especial Rene Fujiwara Montelongo, como parte de las actividades de las Redes Sociales Progresistas (RSP) en Chiapas.

El evento dio inicio con las palabras de bienvenida a cargo del coordinador estatal de jóvenes RSP Chiapas, Roberto Álvarez Márquez, haciendo mención de que los jóvenes no son el futuro sino el presente, por lo que daremos muestra de civilidad a través de la participación pacifica, transparente y justa durante el proceso de elecciones 2018.

Por su parte, la coordinadora de equidad de género de RSP, Laura Ivonne Suasnavar Cabrera llamó a las mujeres involucrarse, participar y hacer valer su voto y su voz ante la sociedad en las próximas elecciones.

Fujiwara Montelongo a través de una amena plática compartió sus experiencias políticas y profesionales, así mismo invitó a los adolescentes a activarse en la participación política de su localidad, pues señaló que a los partidos y las cúpulas del poder no les interesa la participación y el voto joven ya que estos son críticos y volátiles en su preferencia.

Fujiwara aseguró que por lo anterior difícilmente se verá una promoción para la participación de los adolescentes en los próximos comicios porque es probable, agregó, que si ellos participan decidirán el rumbo que tomara nuestro país en las siguientes elecciones y es lo que quieren impedir a toda costa desde el poder.

Por tal motivo exhortó a todos los jóvenes a no ser apáticos y tomar en sus manos el destino de nuestra República por medio de un voto consensuado y crítico, no un voto vendido que a la larga nos cobrará una factura muy cara, “solo hace falta voltear a ver a nuestro alrededor para darnos cuenta de todas las carencias que sufrimos por esa manera de operar”, subrayó.