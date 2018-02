JUEGO SUCIO

REDACCIÓN PENDULO DE CHIAPAS

El saldo para Mañosos Club en su segundo partido por “La Campaña en El Retiro”, disputado el domingo 25 de febrero por la Jornada 14 de la Liga NMX 2017 – 2018, dejó, además del glorioso triunfo de 1 x 0, una dolorosa baja momentánea, Eliver “Kolo” Morales, centro delantero del “Equipo de Toto” anotador del golazo del triunfo, fue herido con alevosía por parte del rival Atlético El Retiro, dueño de la cancha.

El mismo jugador autor de la genialidad que deslumbró a todos los presentes en la cancha de El Retiro, en el partido que dio comienzo al mediodía, fue quien resultó herido por el juego violento del equipo local. “Kolo”, suspendido en el aire, prendió de tijera aquel balón que se incrustó en la meta del Atlético El Retiro. Golazo del triunfo que valió a Mañosos Club llegar a los 40 puntos.

“Nos paramos con autoridad en todas las canchas a las que vamos, venimos a jugar, y al local le incomoda que seamos superiores, entonces nos golpean para defender su orgullo frente a su gente, pero es antideportivo jugar a herir a tu rival, es algo cobarde”, declara Luis Enrique “Francés” Vázquez, DT de Mañosos Club.

A 10 minutos de acabar el partido, durante un contragolpe de La Maña sobre Atlético el Retiro, Morales prendió de volea el balón, que le venía alto en el aire de un cambio de juego, y el defensor pateó alevosamente el pie del delantero, quien cayó al suelo expresando mucho dolor. Sus compañeros le sacaron en hombros, y terminaron el encuentro jugando con un hombre menos en cancha, todos los cambios habían sido ya realizados.

“A mí me gustó el compromiso que puso el rival cuando iban abajo -en el marcador-, fueron a proponer el partido, e intentaron e intentaron y chocaron con nuestra gran defensa. Jugaron bien al igual que nosotros. Pero estas acciones de lastimar al compañero de profesión son acciones que no se pueden perdonar”, concluyó el estratega.

Rápidamente, al concluir el partido, el Presidente de Mañosos Club, el profesor Edgar Hernández Corzo, trató la lesión de su futbolista, y le llevó a tratar la lesión con un especialista, el Comisionado del Ejido de Nuevo México Darvin López, quien aseguró que “afortunadamente no hay nada roto en Eliver, el golpe fue en el tobillo y es sensible por la fuerza con la que le patearon, seguirá la receta médica que le proporcionamos y guardará reposo hasta que pueda volver a caminar”.

“Vamos a tratar la lesión de `Kolo’, esperaremos a que esté al 100% sano para que vuelva a la cancha”, dijo el Presidente Hernández Corzo sobre su centro delantero, y añadió sobre Apolinar “Poli” Pérez, que éste regresará pronto a jugar después de recuperarse de una lesión al inicio de la temporada, “está próximo a jugar, antes de que comience la liguilla, ya lo tendremos listo.

Mañosos Club estudia presentar formalmente una queja por la alevosa falta de Atlético Retiro sobre su futbolista Eliver Morales, dirigida a la Mesa Directiva de la Liga Independiente de Fútbol Soccer Nuevo México, con el fin de resarcir de alguna forma el juego antideportivo del cual fue objeto: que aquel equipo, Atlético El Retiro pague el tratamiento de Morales para recuperarse, y/o que el defensor del Atlético Retiro que cometió la grave falta sea inhabilitado hasta que Morales nuevamente vuelva a jugar.