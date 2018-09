Juez de Chiapas descarta pruebas sustentadas por el DIF en el caso de Noé Castañón

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El juez de control del juzgado del CERSS 01 en Chiapa de Corzo, resolvió no vincular a proceso a Noé Castañón Ramírez, en audiencia de imputación sostenida la tarde de este jueves.

El abogado, Javier Zuart, dijo que a pesar de las pruebas presentadas por la agraviada Mayte López por violencia familiar y falsedad de declaraciones el juez no dio pie al protocolo para la formal acusación.

De este modo el juez ha dejado de lado los dictamines de dependencias como el DIF que acreditaron que la señora Mayte no es generadora de violencia y que los menores no han sido violentados por su madre a quien no ven hace poco más de 2 años.

El abogado precisó que se violentan los derechos de Mayté López al no permitir que vea a sus hijos, por lo que continuarán esta lucha jurídica en todas las instancias.

Cabe recordar que el pasado 30 de agosto, el senador electo fue citado en este mismo juzgado pero no llegó.