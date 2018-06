Junto al pueblo de Ocotepec vamos a lograr el cambio verdadero: Rutilio

Con un llamado a votar por el cambio verdadero, Rutilio Escandón, candidato a la gubernatura de Chiapas, visitó el municipio de Ocotepec donde destacó que el proyecto de la coalición “Juntos Haremos Historia” busca terminar con el régimen de corrupción, impunidad y abuso de poder que ha sumido en la pobreza a las familias.

En este sentido, el abanderado de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aseguró que no se debe permitir que nuevamente haya un gobierno alejado de los verdaderos intereses de las y los chiapanecos pues es precisamente eso lo que ha impedido el desarrollo del estado.

“Chiapas necesita un verdadero representante popular y yo me comprometo a serlo. Yo conozco la realidad del estado, no porque me lo hayan contado sino porque he caminado a ras de tierra, dialogando con la gente para conocer sus necesidades y sentimientos”, aseguró.

Rutilio Escandón sostuvo que la población ya está cansada de las injusticias y la falta de oportunidades, mismas que se les han negado sexenio tras sexenio, por ello se comprometió a encabezar será austero, transparente y que rinda cuentas para que el presupuesto público realmente se invierta en obras, programas sociales y acciones para beneficio de la gente.

El candidato de Morena, PT y PES destacó que su gobierno dará el ejemplo de honestidad desde arriba, muestra de ello es que se terminarán los lujos y privilegios de los que gozan los altos funcionarios públicos, además bajarles los sueldos para poder aumentar el salario a los que realmente lo necesitan.

“Vamos a destinar recursos a lo verdaderamente importante, lo que la población nos ha pedido en nuestros recorridos: quieren empleos bien pagados, acceso a la salud, educación gratuita y de calidad, y que realmente se combata la pobreza”, detalló al tiempo de indicar que se construirá una nueva relación con la Federación pues con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador habrá un aliado en la Presidencia.

En otro momento, Rutilio Escandón manifestó que mientras la fecha de la elección se acerca la guerra sucia y las estrategias de compra de votos se incrementan para tratar de dividir y debilitar este proyecto amplio, plural e incluyente.

Finalmente, hizo un llamado a invitar a más personas a que se sumen a este movimiento, sin importar cuál sea su profesión, nivel socioeconómico, creencia religiosa o si son militantes de otro partido político, ya que lo más importante es mantener la unidad para llegar fortalecidos a la jornada electoral del 1 de julio.