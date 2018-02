Juntos reconstruiremos a Chiapas: Josean

Noé Farrera_ ¿Qué paso con el PRI?

José Antonio_ El PRI partido en el que milite muchísimos años, más de 40 años, en el que evidentemente aprendí el sentido de una política de entrega y de servicio, de respeto a la militancia, de ponderar el bienestar común por encima de un interés personal y de grupo, ha ido desapareciendo cada día más; y en estos últimos 6 años, en el transcurso de esta administración los deterioros del partido ha sido tremendo, lo muestran los números, lo muestran los resultados. No lo quieren ver los dirigentes porque evidentemente están involucrados, retraídos de la realidad en una burbuja de poder, de soberbia, de autoritarismo; durante más dos años, no solo yo, varios expresidentes del partido, estuvimos señalando las irregularidades y la ilegalidad en la que el partido se encontraba, y lo que fuimos encontrado fue falta de atención, groserías, humillaciones, en lo personal los agravios que recibí fueron muchos y evidentemente llego un momento después de estar en una reunión con el comité nacional, en donde nos dijeron que la parte legal si estaba mal, teníamos razón, pero si nos poníamos de acuerdo y había voluntad política de aceptar la renovación del partido como ellos lo planteaban lo demás ya veríamos como se resolvía; Yo ahí me di cuenta que ya no tenía absolutamente nada que hacer en el partido, no solamente a cuanto a la no observancia de su estatuto respecto a la militancia, sino también el desapego del partido a las causas de la sociedad mexicana o las causas que yo considero deben de ser las causas por las que se debe de luchar, no podemos negar que los resultados han sido muy malos en este gobierno. Yo lamente mucho tomar esa determinación, porque fueron muchos años y tengo grandísimos y miles amigos dentro del PRI y no los dejare de tener, la militancia del PRI es extraordinaria es admirable es gente de mucho compromiso social pero es mucha militancia para tan poca dirigencia.

Noé Farrera_ ¿Crees que el PRI está dividido a nivel nacional?

José Antonio_ Por supuesto en el PRI hay una fractura tremenda, la imposición de la dirigencia de Ochoa Reza fue un golpe para la militancia del PRI, un golpe al compromiso de respetar los estatutos, y una cosa ridícula, una persona que te sale diciendo que su militancia y su adhesión la manifiesta con una credencial hechiza, fraudulenta es una cosa verdaderamente vergonzosa, claro que el PRI esta partido

Noé Farrera_ ¿Cómo te sientes en el partido que te ha cobijado en este momento?

José Antonio_ Me siento bien, me siento muy agradecido, con los cuadros, con la dirigencia del PRD y aclaro que nos porque me brinde la oportunidad de participar y tener acceso a una candidatura en caso que así fuera, sino porque encuentro personas con las que coincidimos en que hacer política es para luchar para darle lo mejor que uno tenga a los demás, y les agradezco que me den su confianza, que me den su amistad, que me permitan incorporarme a ellos y encuentro grupos comprometidos con las mejores causas para la sociedad.

Noé Farrera_ ¿Como ves la ingobernabilidad en nuestro Estado?

Creo que es un problema que tiene muchos factores, la ingobernabilidad es un fenómeno que se ha venido creando no en Chiapas, que se ha venido dando a nivel nacional, y que lógicamente ha llegado aquí a tener expresiones que en los últimos meses empiezan a dar niveles y tendencias que a todos nos ha venido preocupando, yo supongo, no soy parte ya del gobierno del estado pero yo puedo decir con toda seguridad que el gobierno y los funcionarios están profundamente preocupados y reconociendo que existen factores de ingobernabilidad; que lo genera yo creo que varios factores, el primero, el gobierno dejo de tener autoridad moral y si no tienes autoridad moral es muy difícil que puedas hacer que la ley se cumpla, entonces todo lo que haces se desvirtúa, se convierte en un exceso de fuerza, en un abuzo de poder y evidentemente se genera un conflicto social que tiene peores consecuencias que a veces ese acto que tienes que reprimir para mantener la gobernabilidad, la segunda es el empobrecimiento de todas las clases sociales, la que orilla a las personas a involucrase con el crimen organizado o a llevar a cabo actos violentes como como último grito para ser oídos, por lo tanto es muy preocupante estos brotes de ingobernabilidad, porque están sustentados en un rezago de resolución que en Chiapas tiene más de 50 años y que el gobierno debió atender en gobiernos anteriores; del 2006 al 2012 el estado quedo resquebrajado, las finanzas públicas, la estructura de gobierno, la estructura de las organizaciones sociales, todo era con dinero, todo era con complicidad todo era con simulaciones y eso rompe el esquema del respeto al derecho, del respeto a ley y todo esto genera ingobernabilidad.

Noé Farrera_ ¿Cuál es el proyecto de José Antonio Aguilar Bodegas para el estado de Chiapas?

José Antonio_ Primeramente en Chiapas se tiene que revisar con realismo, con responsabilidad y de manera integrada con la sociedad tres aspectos básicos, el tema de salud, el tema de educación y el tema del problema que hay en materia de seguridad; tenemos que revisar el presupuesto que el estado tiene a nivel federal y reorientarlo, tenemos que reorientarlo a labores productivas y darle más atención a la producción, la modernización del campo para mejorar la producción, mejorar las cadenas de producción, tenemos que acabar con el paternalismo que tanto daño a hecho a Chiapas y acabar con la administración de los problemas.

Noé Farrera_¿Cómo ves la educación en Chiapas y cómo crees que puedas trabajar con los maestros y la reforma educativa?

José Antonio_ yo he tenido una relación positiva y productiva con los maestros, ¿cuál es el sustento real de las inconformidades? La falta de infraestructura educativa y la falta de una normatividad en el marco de la reforma educativa para la evaluación de los maestros, creo que necesitamos tener a los maestros de aliados, no es justo que una reforma no se pueda revisar, es una aptitud soberbia, autoritaria, creo que se ha olvidado el dialogo que es tan importante para resolver los problemas

Noé Farrera_ ¿Cómo te sientes en este momento en lo personal?

José Antonio_ yo estoy muy tranquilo, la decisión que tomo de separarme del PRI me estaba ya pensando mucho, porque gran parte de mi vida es la política, actué conforme a mis principios, con mi forma de ver las cosas, actué congruente con mi sentir con mi consciencia y eso me ha dado tranquilidad; Me siento agradecido y satisfecho de tener la oportunidad de poder participar, pero no estoy obsesionado, si mañana la decisión es favorable trabajare por la unión, por la organización, y por la fortaleza de la alianza de los tres partidos, por poner por encima de cualquier otro interés el interés por Chiapas, por hacer una campaña política fuera de los insultos, fuera de los agravios y las guerras sucias, de propuestas y de verdadera integración y compromiso con la sociedad y privilegiar a todas las personas que con o sin partido que quieran participar porque lo que necesitamos es romper el aislamiento en el que caemos los chiapanecos , pero si no tengo esa oportunidad, para mí, la vida continuara tengo muchos proyectos que le pido a la vida ya dios salud, vivir para mis hijos y mis nietos, para mi madre, quiero entrañablemente a mis amigos, yo no tengo enemigos yo no siento enemistad contra nadie, y creo que donde estés si ayudas a tu vecino, si ayudas a tu prójimo cumples con el privilegio de estar en esta vida; soy muy feliz tengo una familia a la que amo muchísimo y estoy en una etapa de mi vida en donde me siento realizado, mi vida la he vivido con apego a principios de servicio, no tengo miedo de nada porque me he conducido con total apego a mis ideales .

Noé Farrera_ ¿Qué es lo que más quieres para los chiapanecos y para Chiapas?

José Antonio_ Lo que a mí me haría más feliz es ver a un Chiapas donde la gente tenga autonomía que te da el tener educación y trabajo, la libertad solo la tienes cuando tienes educación y cuando eres suficiente contigo mismo, sino tienes educación eres esclavo de todo, y si tienes educación pero no tienes suficiencia económica, que no quiere decir ser rico, no eres libre, y creo que la libertad es la característica más importante en el chiapaneco, pero cuando no tiene libertad se siente afectado moralmente y se torna violento, se siente mancillado y es violento por impotencia, no conozco todo el mundo pero he tenido la oportunidad de conocer parte de él y las cosas más maravillosas están en Chiapas, su gente, su vegetación su clima, sus paisajes y sus recuerdos y creo que no hay atardeceres más lindos que los que hay en Chiapas , quiero vivir en un Chiapas justo, equitativo un Chiapas donde la gente que trabaja tenga lo que tiene que tener.

Noé Farrera_ ¿Algo más que desees agregar?

José Antonio_ Agradecerte mucho Noé, tengo muchas cosas en la vida de gratitud a tu persona, por tu amistad y agradecerte a tu persona y a tu hermosa familia la amistad brindada .