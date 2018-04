Juran “amor eterno” y a la primera lo abandonan

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 08 de abril de 2018 (muralchiapas.com).- Quienes juraron “amor eterno” al ex dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, en su movimiento por “La Dignidad”, Eduardo Ramírez Aguilar, por su ambición de conseguir una candidatura a un cargo de elección popular, hoy lo traicionan y buscan esos cargos en otros partidos.

Tanto Saín Cruz Trinidad como Romeo Medina Gómez con la ambición de ser candidato a como diera lugar, “acompañaron” a Ramírez activamente en ese movimiento que iniciara en las primeras semanas de este año porque pensaban que sería el “ungido” al gobierno del Estado.

Sin embargo al ver que no fue designado como candidato al gobierno del estado de Chiapas, uno se marchó inmediatamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el otro pretende imponerse en MORENA engañando que tiene una mega estructura electoral preparada para el triunfo.

Romeo Medina Gómez conocido como “El Gemelo Medina”, abandonó a Ramírez cuando vio que éste no sería el candidato a la gubernatura y busca imponerse a como dé lugar en el PRI, lo que ha ocasionado inconformidad entre los demás priistas que aspiran a ocupar la candidatura a la presidencia municipal.

Por su parte Saín Cruz Trinidad busca imponerse en MORENA y desplazar a los militantes morenas que aspiran a la candidatura a presidente municipal, sobre todo porque reclaman que no realizó trabajo alguno al interior del partido y algo peor “cuando fue presidente municipal de Pijijiapan, no hizo nada para su pueblo”.