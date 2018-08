Justicia a asesinato por conflicto electoral

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- Indígenas del municipio de San Andrés Duraznal, pidieron a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), apoyarlos para evitar que quede impune la muerte de Martín López Portillo, asesinado por conflictos electorales.

Los indígenas dijeron que esto es injusto, porque el asesino, quien es de la comunidad y guardaespaldas del candidato a la presidencia municipal, sigue armado, aunque no ha amenazado aún a nadie, desean que no hay que esperar a que eso ocurra, por eso es necesario la actuación de las autoridades.

Ellos acudieron a la CEDH, para así demandar que el fiscal que atiende el caso, le de entrada, pues hasta ahora no hay nada en relación a las investigaciones, bajo el argumento que no es necesario a investigar un hecho, cuando la culpa los tienen los grupos partidistas.

También las autoridades del municipio de San Andrés Duraznal, exigen a las autoridades del gobierno del estado el total esclarecimiento de su brutal asesinato ocurrido en la cabecera municipal de aquella localidad, a manos del dirigente del Partido Podemos Mover a Chiapas, Josué Hernández Hernández.

Durante una entrevista en las instalaciones de la CEDH, la familia del occiso dio detalles de quienes se encuentran relacionados con estos hechos, además de encaminarse a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para su inmediata intervención.