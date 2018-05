Karime, la cereza del pastel de la venganza/Gustavo Rentería

Veracruz.- La minigubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares, todo indica, servirá para cumplir sus dos objetivos de vida: acabar con su archienemigo, Javier Duarte, y dejar a su hijo con firma en la chequera.

El propio primer mandatario difundió imágenes en las que se ve a una Karime Macías disfrutando en Londres, sacando dinero del cajero, caminando tranquila en Reino Unido y recogiendo a los niños en la escuela, a un kilómetro de distancia donde vive la reina Isabel. Pronto vendrán las órdenes de localización y aprehensión. Así habrá de poner la cereza en el pastel de la venganza jarocha, que, claro, le llaman justicia.

Y por otra parte, aunque las encuestas hablan de un empate técnico entre Cuitláhuac García Jiménez (candidato de Morena-PT-PES) y Miguel Ángel Yunes Márquez (candidato del PAN-PRD-MC), que nadie se llame sorprendido con la operación territorial del mismo 1 de julio, a favor del júnior.

Así, los Yunes, encumbrados y la familia Duarte Macías, tras las rejas. Los primeros, sonrientes y los segundos, de luto. Sólo debe recordar el todavía gobernador que, en política, no hay triunfos ni derrotas eternas. Como la vida misma: la grilla es una rueda de la fortuna.

El Bosque.- Las imágenes están en millones de teléfonos inteligentes, gracias al WhatsApp: en el video se ve a Ramiro Gómez Patishtán (síndico del ayuntamiento chiapaneco) atado de las manos en alto, y en el que el militante del partido Mover a Chiapas le ruega al gobernador Manuel Velasco junte dinero -lo antes posible- y se los pague a los comuneros, pues se encuentra amenazado de ser quemado vivo. “Se lo suplico, ya no resisto más, ya llevo 15 días en la comunidad de Los Plátanos. Me dan un día para el pago, y si no, me van a quemar vivo”. La cifra no es menor, ya que se habla de 18 millones de pesos, que no ha pagado el presidente municipal, Martín Díaz Gómez. Así las cosas a menos de cinco semanas de las elecciones, donde, por cierto, las alianzas políticas se debilitan.

Oaxaca.- Diez mil maestros iniciaron un paro laboral indefinido en las escuelas primarias de la entidad para exigir con su pliego petitorio. Ya sabe usted, la típica presión del sindicalismo contra las autoridades. Seguramente tienen razón los mentores, en cuanto a sus demandas, porque las condiciones de nuestros maestros no son las óptimas, y muchas veces viven en condiciones inhumanas, pero mientras negocian, y chantajean con el gobernador Alejandro Murat, los chavos se quedan sin clases.

Y como siempre sucede: la Sección 22 del SNTE habla de una parálisis educativa estatal, mientras la información oficial establece que sólo 9% de los planteles no abrieron. En estos casos, por el bien de los muchachos, ojalá se resuelva rápido el diferendo. Y claro, de paso, la CNTE instaló un plantón en el Zócalo.

Estado de México.- El coordinador del gabinete que encabeza Alfredo del Mazo, el secretario general de Gobierno, Alejandro Osuna Rivero, tendrá su segunda prueba de fuego: las elecciones que se aproximan. El bastión tricolor, que representan, y la futura casa de Enrique Peña Nieto, necesitan gran estabilidad y paz social. El ex alcalde de Toluca, y ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, ha mostrado liderazgo, desde el primer gran problema que enfrentaron: el sismo ocurrido a horas de haber rendido protesta. Aseguran quienes lo conocen que posee control de la entidad, y que desde su oficina -donde desayuna, come, cena y casi pernocta- hace los amarres de la entidad más complicada del país.

@GustavoRenteria

www.GustavoRenteria.mx