l asesinato del biólogo Adán Enrique Gómez González

El asesinato del biólogo Adán Enrique Gómez González ha provocado una ola de indignación entre instituciones educativas, amigos, compañeros, alumnos y familiares, quienes se han pronunciado para exigir justicia y para repudiar el crimen. El hombre de 37 años estuvo desaparecido durante tres días y finalmente su cuerpo fue hallado el sábado pasado en un terreno baldío del municipio de Chiapa de Corzo, Chiapas. En ese estado, en el que gobierna Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se reportaron 439 carpetas de investigación por homicidio doloso sólo durante el año pasado. “¡Que fue la mafia, que fue el narcotráfico. Es la inseguridad que vivimos todos chiapanecos; No se vale y hay que exigir justicia a quienes gobiernan, porque estos desgraciados sólo se dedican a robar y a hacerse ricos, pero no a cumplir la justicia ni a cumplir su deber que es servir al pueblo”, Adán Enrique Gómez González era un biólogo egresado de la Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas (UNICACH) en donde era profesor. Estudiaba, además, un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Era esposo y también padre de un niño que está por cumplir dos años. La vida del hombre de 37 años fue ultimada con un arma blanca, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado. En Chiapas, donde gobierna Manuel Velasco Coello, político del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hubo 439 carpetas de investigación por homicidio doloso sólo en 2017. “¡Que fue la mafia, que fue el narcotráfico. Es la inseguridad que vivimos todos chiapanecos no se vale y hay que exigir justicia a quienes gobiernan, porque estos desgraciados sólo se dedican a robar y a hacerse ricos, pero no a cumplir la justicia ni a cumplir su deber que es servir al pueblo”, dijo un familiar del biólogo, en referencia a las autoridades estatales y municipales. Pedimos enérgicamente a las más altas autoridades de justicia se investigue y aclaren los hechos actuando con todo el rigor de la ley para el pronto esclarecimiento de este penoso y muy lamentable asesinato y encontrar y castigar a los responsables de este cruel acto.