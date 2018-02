La agenda política de las y los candidatos debe ser igualitaria: Burelo Melgar

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 19 de febrero (El Estado).-La agenda política de las personas que aspiran a ocupar un cargo de elección popular debe ser construida con equidad de género, tomando en cuenta proyectos que beneficien a las mujeres, recordando que sus necesidades no son las mismas que las de los hombres, consideró la titular de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en Tuxtla Gutiérrez, María Enriqueta Burelo Melgar.

Informó que, en coordinación con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han llevado cursos de capacitación a mujeres de distintas colonias de la capital para hacerles ver la importancia de su participación política y para que no caigan en actos relacionados con la entrega de despensas y demás actividades que se utilizan para coaccionar el voto.

“Yo estoy en contra de este tipo de cuestiones, creo que los partidos deben formar ciudadanía y no solo en época electoral recurrir a las mujeres, sino que debe ser un proceso de todo el tiempo (…) de acercarse a las mujeres, de darles capacitación política, de mostrarles cuál es su posición como partido respecto a ellas”, agregó.

Más que ofrecerles prebendas, dijo que las y los políticos deben hacer promesas que podrán cumplir y que verdaderamente beneficien a la sociedad, específicamente a las mujeres que son quienes normalmente son utilizadas en los acarreos y en la entrega de dadivas a cambio de asistir a los eventos políticos o del mismo voto.

Llamó a las mujeres de la entidad a ejercer un voto razonado y a conocer a las y los candidatos, pero sobre todo sus propuestas para después ejercer su derecho al sufragio.

Dijo que, en procesos electorales pasados las mujeres han sido invisibilizadas dentro de las agendas políticas, por lo que reiteró el llamado para que los actores políticos den un giro y sus proyectos sean equitativos.

“Las candidatas y candidatos si no tienen claros los temas de perspectivas de género deben acudir a asesores o asesoras que les brinden toda esta información para que tanto en sus discursos y planteamientos esté presente el tema de las mujeres.”

Recordó que Chiapas es un estado que cuenta con una gran población de mujeres indígenas, con un gran número de zonas de pobreza y marginación y con muchas necesidades por atender, por ello la importancia de una agenda igualitaria para el beneficio de todo el estado.