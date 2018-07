La austeridad no es empobrecer a las instituciones: Juan Carlos Cal y Mayor Franco

ASICh

En los meses siguientes del año viene una etapa importante del Coneculta, presentar proyectos para el presupuesto de egresos de la federación, para que la próxima administración no pierda recursos, sostuvo Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director general del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en Chiapas.

Independientemente de los criterios que defina la próxima secretaria de Cultura en el país y de la nueva política cultural, tomaremos la previsión de dejar proyectos en tiempo y forma, para decirle al gobierno entrante lo que hay, no se desperdicie y pueda bajar los recursos a quien le toque la responsabilidad de dirigir al Coneculta.

La austeridad que se propone el próximo gobierno federal, que tendrá que bajar a los estados, no tiene por qué incidir en los proyectos y sus presupuestos, no se puede desperdiciar los recursos que están destinados a la cultura.

Indicó que la austeridad no es empobrecer a las instituciones, sino no gastar en lo innecesario para no quitar la eficiencia del gobierno. Pero hay proyectos que se tienen que intentar concluir, tal como la remodelación del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, donde a pesar de haber invertido 50 millones de pesos todavía faltan algunas cosas que se deben hacer.

Hay temas pendientes que deberá valorar la próxima administración, lo peor sería no entregarle nada.

Asimismo, recomendó, respetuosamente, a las siguientes administraciones evitar despidos injustificados, de lo contrario se seguirá incrementando la bolsa de laudos millonarios que se viene arrastrando de administraciones anteriores.

También, sanear las finanzas públicas, sobre todo en los ayuntamientos que no dejen deudas con la CFE o pasivos con proveedores, para que las nuevas administraciones tengan saldos para poder cumplir sus propósitos.

En su caso se propone cerrar las auditorías y entregar buenas cuentas a su amigo el gobernador MVC, quien le dio la oportunidad de servir, sobre todo que por muchos años se ha dedicado al servicio público.