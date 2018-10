La CNTE viola sus derechos de profesora embarazada

ASICh

La profesora Esthefany Viridiana Cáceres Arreola, quien está en embarazada, denunció que está siendo violada en sus derechos laborales por Lourdes Carrasco Jimeno, directora de la escuela primaria rural Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia El Carmen del municipio de Reforma.

Por el hecho de no caminar con la CNTE, el lunes de esta semana le cerraron las puertas de la escuela donde ha venido trabajando desde febrero de 2016 y en este periodo escolar atiende el segundo grado.

Dijo que a ella a Gustavo Meléndez Cruz, con plaza asignada en ese centro educativo y se desempeña como intendente, no los dejan entrar a trabajar, argumentándoles que son “órdenes de la estatal, en clara referencia a la dirigencia de la CNTE en el estado de Chiapas.

La directora de la escuela es parte del comité de la Delegación DI-105, por lo que tiene el apoyo para cometer estos atropellos laborales en su contra, de la secretaria general de dicha Delegación sindical, Nayive Contreras Ramos.

Dado que no existe ninguna notificación oficial por escrito, solicitó los servicios del Notario 13, quien ha dado fe de los hechos, sobre todo que la profesora Francisca Luna Cruz y su esposo el profesor Luciano Benjamín Montoya Oceguera, amenazaron con sacarla a la fuerza si llegaba a presentarse.

Inclusive, de acuerdo a la fe notarial, los padres de familia le recriminaron a Carrasco Jimeno por esa arbitrariedad en contra de la profesora, dado que es una de las mejores docentes que hay en la escuela. La directora únicamente manifestó que es un problema sindical. Les advirtió a los padres de familia que no intervengan y que de todos modos les asignará un nuevo docente a sus hijos, lo cual rechazaron los padres de familia, por lo que les cerró el portón.

La profesora confirmó que efectivamente ella no camina con la CNTE, por lo que no participó en el paro de labores que realizaron la última vez, y por eso le querían cobrar dos mil 500 pesos, pero no pagó. Como represalia por eso la anotó en cadena de cambio sin haber solicitado participar en el proceso.

Hasta convocó a una asamblea delegacional donde la sometió a consenso para que la sacaran de la escuela, pero la mayoría de sus compañeros docentes no estuvieron de acuerdo con que fuera afectada, porque en la zona son más los que no participan en el movimiento de la CNTE y al rato a cuántos más de ellos iban a tratar igual, por eso no firmaron.

Ante esta situación, este jueves llegó a la Secretaría de Educación, al área del Jurídico para notificar de los hechos, pero por estar tomada la dependencia no pudo. Pero el jefe de sector ya tiene todas las pruebas de las violaciones que se están cometiendo en su contra por cuestión política sindical. La Tarde de este mismo jueves acudió a la Fiscalía en Reforma para hacer la denuncia formal por las agresiones y amenazas en su contra. ASICh