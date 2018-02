La coalición no se rompió, los partidos se separaron, aclaró Julián Nazar

Rodolfo Flores.

Agencia ReporteCiudadano, 19 de febrero del 2018. Tuxtla Tuxtla Gutiérrez.- Julián Nazar Morales, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Chiapas expuso ante los medios de comunicación que la coalición con los otros partidos no se rompió, más bien tres partidos se retiraron.

Dio a conocer que tras la presentación de un documento donde los partidos locales se retiraban de la Alianza Todos Por Chiapas, el PRI nada puede hacer, además de que la alianza permanece con el Partido Nueva Alianza.

Indicó que si en Chiapas no hay alianza tampoco habrá para los puestos federales, sin embargo tendrá que respetar las disposiciones federales.

“Somos un partido nacional que respeta los acuerdos nacionales, aunque haremos valer nuestros derechos como militantes, por lo que a nuestro parecer si no hay alianza en lo local, tampoco debe haber en lo federal”, dijo.

Precisó además que no se puede hacer ya una reforma con una fe de erratas para poder llevar una candidatura común por la gubernatura.

Lamentó que existen personajes que intentan culpar a la persona de Julián Nazar, de que la alianza se haya terminado.

“Las alianzas son para sumar, para ganar no para restar ni perseguir intereses personales. Al fin de cuentas las decisiones de cada partido se verán reflejadas en las votaciones del 1 de Julio”, remarcó.Por último dijo que los rompimientos de alianzas no es un tema exclusivo del PRI, por lo que es responsabilidad de los mismos partidos generar certeza en la ciudadanía y para ello es necesario realizar los procesos que marca la ley, aunque al final se decidan otras situaciones.Aseguró también que el PRI está tranquilo y será el tricolor el que gane la gubernatura del estado, por lo que una alianza sería muy favorable “pero si los otros partidos decidieron tomar otro camino, ir separados, están en su derecho”.