La Coalición Todos por Chiapas es cosa juzgada: PRI Chiapas

La Coalición Todos por Chiapas es cosa juzgada, solo habrá que esperar que se agoten los tiempos establecidos por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para que resuelva conforme a la ley, con todos los elementos que se le presentaron en tiempo y forma, sostuvo Julián Nazar Morales, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas.

Al ser entrevistado por distintos medios de comunicación en cuanto al método para la postulación de candidato de la Coalición, que presentaron ante el órgano electoral tres de los que participan en la misma, PVEM, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido, enfático dijo que resulta ilegal e infundado querer modificar lo planteado conforme a la ley.

Ello, resultaría en una flagrante violación a los principios de certeza y seguridad jurídica, así como violatoria al contenido establecido en el convenio de Coalición aprobado.

Volver abrir discusión sobre el tema implicaría una flagrante violación a los principios de legalidad en sus funciones y facultades del Consejo General del IEPC, pues resulta a todas luces que no puede revocar sus propias determinaciones y resoluciones firmes.

La alianza llegó para quedarse. Hasta ahora lo que hemos platicado los partidos nacionales, la alianza va, está confirmada. Somos un partido aliancista y garante de la legalidad, por lo que en los tiempos reglamentarios registramos nuestro precandidato único, subrayó.

Y de acuerdo a la ley, el partido que encabeza la Coalición define el método de elección, no el Organo de Gobierno de la Coalición, porque este solamente tendrá funciones administrativas, por lo que el 16 de febrero 19 mil delegadas y delegados priístas designarán al candidato único a la Gubernatura de Chiapas.

Posteriormente, acompañado del representante del PRI ante el OPLE, Nazar Morales presentó la solicitud de intención de Coalición, para contender con esa figura en los distritos electorales locales en las elecciones del primero de julio de este año.

En este particular, reveló que según acuerdo irían en coalición en 23 distritos locales, de los cuales nueve para el PVEM, diez para el PRI, dos para Mover a Chiapas y dos para Chiapas Unidos, por lo que ahora se le presentó la información correspondiente al IEPC.

Sin embargo, sabemos hacer acuerdos y esto puede modificarse si así lo acordamos en una mesa, en cuanto al distrito que prefiera cada partido, subrayó. Dejó en claro que toda Coalición es de voluntades no es un acto de a la fuerza. Así lo hicimos en 2012 cuando el PRI cedió la candidatura, y ahora que nos corresponde no es posible que nos quieran negar este derecho, pero la sociedad está observando, puntualizó. ASICh