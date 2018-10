LA ENTREVISTA

POR LUIS ENRIQUE “EL FRANCÉS” VÁZQUEZ

Entrevista obligada, Alejandro “Nano” Landeros, quien abriese la puerta de Progreso a PASIÓN POR PÉNDULO DE CHIAPAS, habla largo y tendido sobre el campeonato logrado por el equipos de sus amores y sus desvelos.

El viernes 14 de septiembre, previo a comenzar La Liguilla por el Título, el mediocampista “Nano” dejó marcado su sentir acerca de las posibilidades de “Los Maiceros” en la fase definitiva del Premier NMX, apuntando que los suyos tenían con qué soñar y conseguir el título, lo cual se cumplió.

¿CÓMO TE SIENTES DE HABER LOGRADO ESTE CAMPEONATO HISTÓRICO DE PROGRESO EN NUEVO MEXICO?

Pues me siento muy contento, muy feliz, éste había sido el único torneo donde el equipo no podía salir campeón, y pues ahora estamos con el ánimo hasta arriba. Es un logró muy importante para todos los que conformamos el equipo. Toda la temporada se trabajó para lograr el campeonato y gracias a Dios se nos dio.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS LLEVAS EN EL EQUIPO, Y CÓMO COMENZÓ TU CARRERA EN EL EQUIPO DE PROGRESO?

Pues mi carrera con el equipo comenzó porque tengo muchos familiares que juegan aquí: mis tíos, primos, conforman ese equipo y pues uno quiere estar en momentos importantes. Un día se me invitó a formar parte del plantel y pues no lo dude, y ya llevo 5 temporadas con el equipo de Progreso.

¿QUÉ POTENCIÓ A PROGRESO PARA ESTE TORNEO?, ¿FUE LA LLEGADA DE ALGUNOS JUGADORES?

Pues sí, el plantel se reforzó con la llegada de muy buenos jugadores como Pablo “Chocorrol” y Luis “Cacaroto”. Todos los jugadores del torneo pasado seguimos, no se nos fue ninguno. Y pues esta temporada no teníamos en mente nada más que quedar campeones, esa era nuestra meta, era un punto fijo que nos plantemos todos. Pasamos momentos difíciles, al grado de dejar el torneo tirado, pleitos, pero pues al final todo lo que se soñó se cumplió.

¿QUÉ SIGUE PARA EL EQUIPO Y PARA TI EN LO PERSONAL?

Pues platicando con todo el equipo, al parecer la organización seguirá. Se irán algunos jugadores por diferentes situaciones, y se incorporarán nuevos refuerzos. En lo personal he tomado la decisión de salir del equipo por un tiempo, siento que mi ciclo con Progreso ha llegado a su fin y quisiera probar nuevos retos en otros equipos, aún así se que pronto regresaré al equipo que tantas alegrías me dio.

¿HABÍAS SIDO CAMPEÓN ANTERIORMENTE CON EL EQUIPO?

Me tocó quedar campeón de la liga de Obregón en el año 2015, cuando llegamos a la final contra Estudiantes. En aquel entonces yo estaba iniciando como futbolista. Ganamos el partido de Ida por marcador de 5 X 2 ,y el partido de Vuelta perdimos 3 X 1, pero nos impusimos en el Global 6 X 5, y así nos coronamos campeones también de aquel torneo. FIN DE LA ENTREVISTA.

Progreso fue líder indiscutible de la temporada regular del campeonato, cosechando 45 puntos, y en la liguilla derrotaron al Deportivo Milán, con quien compartían Progreso Agrario, después a Tenoch y finalmente al Atlético Nuevo México para conseguir su primera e histórica corona de campeones de Nuevo México.