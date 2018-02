La ética debe ser motor de avances tecnológicos

No hay evidencia para pensar que solo con el progreso de la ciencia y la tecnología se van a solucionar los problemas humanos. Muchas de las innovaciones tecnológicas provienen de la guerra, y algunas de ellas, fueron usadas para exterminar personas. Por lo tanto, para lograr realmente un desarrollo social, la ciencia debe estar conectada con las cuatro tendencias sociales globales que pueden tener un impacto significativo en el futuro: salud, hambre, pobreza y discriminación de las mujeres. A su vez, la ética debe ser el timón que conduzca a la tecnología en la solución de problemas, propuso el economista y sociólogo Bernardo Kliksberg.

“Vivimos en un mundo de contradicciones, por un lado tenemos un gran despliegue de tecnología en salud y por otro lado, 16 mil niños mueren diariamente por falta de acceso a los servicios básicos de salud. No hay un timón ético que conduzca al planeta”, dijo el doctor Kliksberg durante la conferencia magistral ¿Hacia dónde va el mundo? El rol clave de la tecnología que se llevó a cabo en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

Por otro lado, en el tema de desnutrición y hambre, 815 millones de personas sufren de hambre extrema y 2 mil millones tienen déficit de micronutrientes. No es un tema sobre la falta de alimentos —advirtió el especialista— sino de acceso a ellos, ya que la producción de alimentos ha crecido en los últimos 30 años mucho más que la población del planeta, pero una de cada nueve personas no puede comprar alimentos.

“Con la cantidad de alimento que se produjo el año pasado se puede alimentar a 12 mil millones de personas. Esto demuestra que el hambre es también un tema no individual”, dijo el asesor científico del II Seminario Académico Internacional “Explorando tecnologías de punta para el combate a la pobreza en México”.

La tercera macro tendencia es la pobreza y alrededor de este tema hay muchos mitos, por ejemplo, el pobre no tiene iniciativa, no tiene capacidad, no trabaja lo suficiente y no ahorra, lo cual no es verdad. Cuando el 50 por ciento de la población del planeta tiene problemas de ingresos, evidentemente hay problemas estructurales que están determinando que los salarios estén estancados, que la economía mundial tenga tendencia a la baja y cada vez más proliferen los trabajos basura, aquellos contratos de corto plazo y sin ningún tipo de prestaciones. La pobreza no es un asunto que depende nada más del individuo, ya que su causa y solución es colectiva. Además, hay pobreza cuando hay desigualdad, dos elementos que uno es causa del otro.

Finalmente, la cuarta tendencia es la discriminación hacia las mujeres, el grupo más discriminado en todos los sectores que va desde los bajos salarios hasta la exclusión de los grupos directivos, así como la violencia y como ejemplo están los feminicidios que continúan y parecen no disminuir.