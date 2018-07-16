LA FRANCE EST CHAMPIONNE DU MONDE!

POR LUIS ENRIQUE VÁZQUEZ NAVA
¡LA VIGÉSIMO PRIMER EDICIÓN DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE FÚTBOL HA LLEGADO A SU FIN Y FRANCIA ES EL GRAN CAMPEÓN!
EL EQUIPO GALO APROVECHÓ LOS ERRORES DE SU RIVAL DURANTE EL PRIMER TIEMPO, Y EN EL SEGUNDO LES NOQUEÓ CON LOS PORTENTOS DE POGBA Y MBAPPÉ, CONSIGUIENDO ASÍ SU SEGUNDO TÍTULO.
LOS CROATAS FUERON AGUERRIDOS Y TUVIERON UN GRAN ESPÍRITU, DESAFORTUNADAMENTE NO SUPIERON MANEJAR SUS EMOCIONES Y ÉSTO LES COSTÓ UN AUTOGOL Y LA MARCACIÓN DE UN PENAL, LA DIFERENCIA AL TERMINO DEL ENCUENTRO EN EL MARCADOR.
LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS PAÍSES PODEROSOS, FRANCIA ES CAMPEONA POR SEGUNDA OCASIÓN EN SU HISTORIA, EQUIPO QUE HA LLEGADO EN 20 AÑOS A 3 FINALES, PERDIENDO LA DE 2006, GANANDO LA DE 1998 Y AHORA RUSIA 2018.
EL ESTADIO LUZHNIKI DE MOSCÚ FUE EL ESCENARIO DE GUERRA ENTRE AMBAS NACIONES, ESCENARIO DE UN PARTIDO QUE SERÁ RECORDADO POR EL ÍMPETU BALCÁNICO Y LA FRIALDAD GALA A LA HORA DE ASESTAR LOS GOLPES DEFINITIVOS.
LOS GOLES DE LA FINAL
FRANCIA 1 X 0 / AUTOGOL MANDZUKIC AL MINUTO 18
CROACIA 1 X 1 / PERISIC AL 28’
FRANCIA 2 X 1 / PENAL GRIEZMANN AL 38’
FRANCIA 3 X 1 / POGBA AL 59’
FRANCIA 4 X 1 / MBAPPÉ AL 65’
CROACIA 4 X 2 / MANDZUKIC AL 69’