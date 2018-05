La guerra sucia no nos afecta: Rutilio

“La guerra sucia no nos afecta ni nos debilita, únicamente refleja que nuestros adversarios están muy nerviosos”, expresó el candidato de la coalición “Juntos haremos historia” a la gubernatura de Chiapas, Rutilio Escandón.

El abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) aseguró que las campañas en su contra que han puesto en marcha los opositores no les han funcionado pues sigue encabezando las preferencias electorales con una amplia ventaja.

Aunque manifestó que no caerá en el juego, el aspirante a gobernar la entidad reiteró el llamado a realizar una campaña de propuestas que permita a la población decidir de manera libre y consciente a sus representantes populares y evitar enrarecer el ambiente político electoral.

También destacó que como candidatos y partidos políticos deben privilegiar el sentido de responsabilidad para que el proceso electoral se desarrolle dentro de un marco de respeto, equidad, legalidad y transparencia durante las campañas hasta el día de la jornada, el próximo 1 de julio, cuando la gente acuda votar.

“Es muy importante que no polaricen ni inciten a la violencia, debemos aspirar a la unidad, que la contienda se defina en las urnas, de manera legal y pacífica, que sean las y los chiapanecos quienes decidan en libertad el rumbo que quieren para su estado”, agregó.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse informada y no caer en provocaciones ya que los adversarios políticos le apuestan a la división: “No les demos el gusto, este movimiento ya nadie lo para, al contrario, se sigue fortaleciendo”.