La justicia federal da palo a los amparos de Erisel Hernández Moreno y a Margarita Zepeda López

El Juez II de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el estado de Chiapas dio por sobreseído el amparo de Erisel Hernández Moreno donde argumentaba que es el secretario general del Sindicato de Burócratas, y negó el amparo y la protección de la justicia federal a Margarita Zepeda López porque no se le violaron sus derechos, al no haber sido electa como secretaria general en las elecciones internas estatuarias de 2013.

Ana de Lourdes Coutiño Hernández, quien se mantiene en amparo ante la justicia porque no se le ha reconocido su triunfo a la Secretaría General del Sindicato de Burócratas, entregó documentos al gobierno estatal, donde notifica de los resolutivos de la justicia federal.

En los resolutivos, Tanto a Erisel Hernández Moreno como a Margarita Zepeda López les advierten que todo intento jurídico que hagan ante las instancias federales encontrarían los mismos resultados, porque no hay violaciones a los supuestos actos reclamados.

Asimismo, solicitó a las autoridades estatales que se abstengan de ministrar, liberar recursos, asignar o transferir recursos económicos, así como cualquier otro trámite jurídico o administrativo requerido a nombre del Sindicato de Burócratas por estas dos personas.

En tanto, aseguró que en su caso solo esperan la resolución del juicio de amparo directo que interpuso ante el Tribunal Colegiado en materia de trabajo, porque el Tribuna Burocrático declaró sin materia el juicio donde se daba la conclusión de la ejecutoria por el II Colegiado en materia civil y penal, por medio del Juzgado IV Federal.

Coutiño Hernández dijo que notificaron a las dependencias del gobierno para que sus compañeros trabajadores no se dejen sorprender por Margarita Zepeda ni por Erisel Hernández. Solo hay que esperar que los tribunales resuelvan el conflicto donde tiene metida las manos el Poder Ejecutivo por así convenir a sus intereses.

Reconoció que terminará el sexenio del gobierno de Manuel Velasco Coello sin que quede resuelto el conflicto poselectoral del Sindicato de Burócratas, pero esperan que el próximo gobierno haga justicia a favor de los trabajadores de base que se han visto perjudicado, sobre todo que las cuentas bancarias del Sindicato están sin fondos.

Solamente hay casi 52 millones de pesos que están en manos de Hacienda del estado, recursos que deberá ser devuelto cuando se tenga un Comité Ejecutivo en funciones porque son de la base trabajadora.

En el Patronato del Seguro de vida, el último reporte de 2013 era de más de 17 millones de pesos, lo cual tendrán que transparentarse con la próxima dirigencia sindical.