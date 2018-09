La migraña suele presentar constantes dolores de cabeza: IMSS Chiapas

Cuando se padece de dolores constantes de cabeza puede tratarse de una migraña, aunque en sus inicios son leves si no se trata a tiempo llegan a ser más frecuentes e intensos, por lo que debe acudir a consulta médica para saber de qué se trata.

Si en algunas ocasiones sufre de vista borrosa también puede tratarse de migraña, así como mareos, náuseas o incluso vómito, haciéndose más fuerte e intenso el dolor con el exceso de ruido y demasiada luz, por lo que debe prevenirla con el uso de gafas obscuras o evitar acudir a lugares muy ruidosos, informó Pedro Sánchez Ayala, jefe del departamento de educación e investigación en salud de la Unidad Médica Familiar (UMF) No. 11 en Tapachula Chiapas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque existen dolores de cabeza pasajeros la mayoría son signos de una migraña que en la actualidad suelen presentarse en menores de edad, la cual es causada por una actividad cerebral anormal afectando los tejidos nerviosos y químicos durante el flujo sanguíneo, en otros casos puede presentarse por factores hereditarios, aunque la mayoría de las veces sucede en hombres, existen casos aislados de mujeres con este padecimiento.

Si se presenta en mujeres se deberá al cambio de los niveles hormonales durante el ciclo menstrual, uso de pastillas anticonceptivas, alteración en el patrón del sueño, ingerir bebidas alcohólicas, exceso de estrés, dejar de alimentarse adecuadamente, presentar irritabilidad a olores y perfumes que no soporta el olfato, fumar o exponerse a todo tipo de humo.

Estos problemas pueden aparecer desde los 10 años de edad y aunque es más común en los adultos, al inicio del diagnóstico se trata como cefalea crónica, parasitosis, anemia o trastornos en la alimentación, pero si no se atiende adecuadamente suele transformarse en migraña.

Recomendó a los padres de familia que si el menor se queja de constantes dolores de cabeza debe llevarlo a consulta médica para realizarle los estudios de rutina y saber a qué se deben, porque aumentarán demasiado conforme vaya creciendo o incluso descartar hasta un tumor cerebral.

Los casos más aislados se deben por intolerancia al chocolate, productos lácteos, pescado ahumado, aguacate, plátano, tocino, salchicha, salami, cebollas, aunque algunas veces se debe al consumo de productos que contienen cafeína o sustancias que inflaman el cerebro, provocando el dolor.