“La rana” Betancourt, nomás no paga

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- El titular de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones (SOPyC), José Alberto “la rana” Betancourt, no ha cumplido con el pago de poco más de 200 millones de pesos, a constructores, lo que provoca preocupación por los afectados.

Se trata de obras que se realizaron en inicio de la administración, son todas acciones que se dieron a conocer, todas fueron entregadas, todas fueron muestra de una acción de inspección, no hay más que un trabajo bien hecho por los chiapanecos, no hay que mentir, dijeron los declarantes.

No necesitamos decir nuestros nombres, “la rana”, sabe bien quienes somos, porque nos debe y no nos quiere pagar, son muchos los que desean que esto pase, pero pocos los que están buscando la forma de que se haga, algunos ya hasta ven perdida su empresa por esta situación.

Uno de los problemas, es que de esos poco más de 200 millones de pesos, son los sueldos de los trabajadores, son parte de la inversión de sus propias familias, había que pagar y entonces ellos se vienen a la quiebra, eso es injusto subrayaron, pues mientras ellos sufren, el funcionario goza.

Los denunciantes, explican que los adeudos provienen desde el inicio de la administración, pero la excusa es que el anterior secretario, Bayardo Robles Rique, no quiso pagar y dejó la deuda, pero además no se encontró dinero, por lo que no hay forma de cómo hacer los pagos.

Para los empresarios de la construcción, esto es falso, porque ahora que está por finalizar la administración de Velasco Coello, es urgente que se pague, porque no se sabe si la siguiente que encabece Rutilio Escandón, esté de acuerdo en hacerlo, bajo el mismo argumento de que no es su administración.