La seguridad de los estados, se ve vulnerada cada vez más y más, debido a las incidencias que propicia el crimen organizado.

Es común y se ha vuelto costumbre, encontrar todos los días, información mediática encabezada por ejecuciones, violaciones, secuestros y de más acciones, que violentan a nuestra sociedad en lo que pareciera una sumisión del crimen.

Es sorprendente, que, en la vida diaria, una parte de la sociedad desayune, coma y cene mensajes del crimen organizado, lo que fomenta, según expertos, a un fenómeno de imitación subconsciente, que hace de las generaciones, una mentalidad abrupta en donde la inmoralidad, la falta de valores y enajenación al bienestar de uno mismo, impera en todo momento.

En esta materia, el diputado Willy Ochoa Gallegos, declaró el día de ayer, que, pese a una serie de actos violentos acaecidos en nuestra entidad, Chiapas, sigue siendo uno de los estados más seguros del país, debido a que, pese a los hechos antes señalados, no contamos con crímenes de alto impacto.

Esta declaración, fue en referencia, a la detención de un sujeto, que en la parte trasera de su camioneta tipo Pick Up, portaba paquetes con estupefacientes, mismos que luego del peritaje correspondiente, sumaron 9 kilogramos de lo que presuntamente era cocaína.

De inmediato iniciaron los rumores, de que el supuesto detenido pertenecía, presuntamente al Cártel de Jalisco Nueva Generación, versión que no estaba sustentada en hechos fehacientes, sólo a simples rumores.

Lo que destaca en este hecho, es que probablemente, uno de los estados más seguros del país, como lo es Chiapas, esté dando sus pininos en materia de “crímenes de alto impacto”, como lo denominó el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, y muy pronto, despertemos con noticias fuertes como ejecuciones masivas, más agresivos secuestros y por qué no, hasta ataques a munícipes o funcionarios de primer nivel, como ocurre en el centro y norte del país.