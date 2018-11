La Sierra con Tuberculosis

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- La Sierra de Chiapas, presenta casos de Tuberculosis, esto debido a que las condiciones de pobreza y climáticas, han causado sobre todo en menores de edad y personas de la tercera edad, presenten estos síntomas, sin que se cuente con los medicamentos necesarios para su atención.

Solo en las Unidades Médicas Rurales dependientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hay preocupación, porque por un lado las personas presentan esta infección y por el otro el hecho de que los médicos no cuentan el equipo de seguridad para evitar algún contagio.

Es de mencionar que esta parte de Chiapas, generalmente la pobreza provoca falta de higiene, las bajas temperaturas en determinas épocas del año, logra que las defensas de las personas se vuelvan bajas y con ello, las enfermedades bronco respiratorias se agudicen en ellos.

Sin embargo, no son los únicos casos, ya que hay gente que pasa de manera cotidiana por sus tierras provenientes de Centroamérica, que también traen algún tipo de enfermedad que van dejando a su paso, lo que provoca que muchos ciudadanos de Chiapas, cuenten con esas mismas enfermedades poco tiempo después.

Otro de los puntos que se expone, es el dengue y el zika, se hace saber de la presencia de estas enfermedades, pero el problema es que la lejanía hace casi imposible dar la atención de manera inmediata como requiere, la población en ocasiones no participa en acercarse a las instancias de salud tampoco.

Finalmente, los trabajadores del IMSS, aseguran que si no hay una solución, no solo los ciudadanos presentarán el problema, sino también ellos, lo que se pone en riesgo de una posible pandemia, que ocupe al menos a las principales comunidades que comprende esta región chiapaneca.