La Sostenibilidad Hídrica, desafío nacional: CIOAC-JDLD

Enrique Vásquez

De acuerdo a un análisis realizado por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos “José Dolores López Domínguez” (CIOAC-JDLD) la demanda de alimentos en el 2050 se incrementará un 70 por ciento, lo que implicará un aumento en el uso de los recursos hídricos, por lo que es importante un uso correcto y manejo del agua, ya que la sostenibilidad hídrica, aparece identificado como un desafío nacional, por parte de la Auditoria Superior de la Federación.

José Dolores López Barrios, secretario general de la CIOAC-JDLD, detalló que es ahí donde debería estar enfocada la política agropecuaria y no solamente del comercio exterior, a fin de beneficiar a las pequeñas unidades de producción y no a los más ricos, como sucede ahora.

Recordó que en México en la producción agrícola se desperdicia el 61 por ciento del agua de riego; ya que sólo se utiliza el 40 por ciento del recurso disponible. “Entre 1950 y el 2013, la población aumentó 4.5 veces, en contraste, la disponibilidad natural media per cápita de agua, disminuyó un 77.9 por ciento”.

Lo que significa que con una buena gestión integral del uso del agua se podría contribuir al incremento en la producción de alimentos y superar la pobreza y la dependencia alimentaria, pues no se tendría que importar más de 28 mil millones de dólares en alimentos básicos como sucedió en el 2017.

Precisó que la política agropecuaria mexicana tiene muy bien alimentada a la población norteamericana pero a millones de mexicanos en pobreza extrema.

Recordó que para producir 13 millones de toneladas de maíz se necesitan 1.8 millones de hectáreas de riego, en cambio, sí la producción se llevará a cabo en áreas de temporal, la extensión alcanzaría los 6.6 millones de hectáreas. “Los niveles de producción se podrían incrementar al doble con una mejor gestión integral en el manejo hídrico ”.

En relación al informe de la Auditoria Superior de la Federación, entorno a la cuenta pública 2016, Lolo López dijo “se observa que en cuanto a la sostenibilidad hídrica, considerado dentro de los temas que la ASF, como una área clave con riesgo vinculada directamente con desafíos Nacionales, no se puede constatar que haya buena gestión integral del uso del agua”.

Por otro lado, subrayó que en cuanto a programas como el de tecnificación del riego, la SAGARPA, no ha cumplido con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

En torno, a los temas contenidos en el informe general a las “áreas Clave con Riesgo vinculadas directamente con desafíos Nacionales”, López Barrios, señaló que el asunto del manejo del agua es de tal relevancia que las pérdidas en la producción de alimentos son mayúsculas dada la ausencia de un buen manejo integral del vital líquido; además de las fallas de los programas, que nos lleva a ser insuficientes en la producción interna de alimentos. “Nos obligan a importar, perdemos empleos y no estamos enfrentando los retos del futuro”.

El dirigente campesino acotó que, los científicos agrónomos del maíz señalan que la clave para la producción cercana a los 60 millones de toneladas de maíz a nivel nacional en México, requieren de obras hidráulicas en el sur-sureste del país, con lo cual se podría abatir los índices de hambre que existen en el territorio mexicano, por lo que hizo un llamado al gobierno, a atacar este desafío.