La ST no hace operativos, se encuentran coludidos con los “piratas”

Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.- De nueva cuenta los transportistas concesionados paralizaron a la ciudad durante varias horas, y es que bloquearon varias calles y los bulevares, con la finalidad de presionar a la Secretaría del Transporte y pongan en orden a las unidades irregulares.

Fueron trabajadores del volante de la ruta 34 quienes salieron a bloquear y a retener al menos dos unidades “piratas”, esperando en todo momento la intervención de las autoridades y es que los irregulares han proliferado en la ruta que va del Mercado a la Colonia Santa Cruz.

Las unidades retenidas fueron entregadas a la Secretaría del Transporte, ya que no hacen los operativos, solo se dedican a firmar minutas de acuerdo y no detienen a las unidades. Durante el transcurso del día se sumaron las rutas 3, 5, 13, 15, donde además de los bulevares, se mantuvieron en la Calzada las Américas, Esquina Eje Vial 1, frente a la gasolinera Aguilar. La Esquina de la Pachecho Luna, frente al templo de San Diego.

Ante esta situación, el delegado del Transporte en la Región Altos, Martin Camacho Moreno, remitió a las dos unidades al corralón, hasta que se deslinden las responsabilidades, pues no pudieron comprobar la legalidad de circulas como transportistas concesionado en su modalidad de combis.

Los transportistas señalaron que en diferentes rutas han ingresado nuevas unidades de “organizaciones Campesinas” y sin tener una concesión están circulando, sin que el delegado cumpla las minutas.

Por último, advirtieron que si no aplican operativos y erradican realmente el pirataje, van seguir deteniendo unidades y entregarlas a la ST, “ya que no cuentan con un número económico y no garantizan la seguridad de los usuarios”.