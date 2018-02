La violencia de género debe abordarse con un enfoque territorial

El Estado/Agencia

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 11 de febrero (El Estado).-Pese a la alerta de violencia de género emitida en 7 municipios del estado de Chiapas, existen puntos de la geografía estatal que necesitan ser abordados con un enfoque territorial porque el mayor grado de impunidad, corrupción y la relajación de las normas sociales no han permitido visibilizar el peligro en el que viven las mujeres, expuso Liliana Bellato Gil, miembro de la organización Lumaltik Equidad Sur.

Dijo que, parte de los problemas se encuentran en el Soconusco, Tonalá y en el Centro de Chiapas. Explicó que las condiciones estructurales de los diferentes territorios marcan la expresión de los feminicidios, de tal manera que los casos que ocurren en cada zona son diferentes entre sí.

En este contexto, consideró que la sociedad civil también debe instrumentar y diseñar diferentes herramientas para poder contribuir a la erradicación de la violencia feminicida que viven las mujeres en esta entidad sureña.

“Dado que en 7 municipios está la alerta de violencia género, necesitamos como organismos de la sociedad civil, también instrumentar y diseñar diferentes herramientas para poder contribuir a este flagelo que ahorita tenemos las mujeres”, dijo.

Por otra parte, dijo que los índices de violencia dentro de los centros educativos van en aumento porque es un fenómeno que no ha sido visto no solo por los padres de familia, sino por los docentes; por ello, consideró que la alerta de género también debería manejarse en los contextos escolares, con acciones pertinentes y concretas que partan desde la prevención.

“(Actualmente) los hombre y las mujeres estamos en una era de capitalismo salvaje, catalogados como una mercancía, y en esta jerarquización social las mujeres tenemos un valor mucho menor, entonces esta violenta se decanta de una mayor manera hacia nosotras por eso se necesitan mayores acciones de diferente tipo”, destacó.

Respecto a Tuxtla Gutiérrez, consideró que las autoridades deberían realizar acciones de investigación, pues recordó que en últimas fechas ha habido intentos de levantamientos de mujeres, lo que resulta impactante porque no se puede esperar un feminicidio más.

Finalmente, consideró que los tres órdenes de gobierno necesitan diseñar protocolos de atención de acuerdo a los estándares del protocolo de feminicidios latinoamericanos, porque existen aún muchos limitantes en el acceso y ejecución de la justicia en Chiapas.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la alerta de violencia de género para los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Tonalá, Chiapa de Corzo y Tapachula.