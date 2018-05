Lacandones con AMLO, por consenso

Por Carlos Rafael Coutiño Camacho.- “Si vamos a recibir a todos los candidatos, por educación, pero el voto es para Andrés Manuel López Obrado”, dijeron los lacandones, al reunirse y encontrar que los otros aspirantes, no representan el bien común de las etnias de Chiapas.

En un solo frente, reunidos, expresaron que estarán trabajando para el voto a favor del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que consideran puede ser la única vía que pueda dar lo mejor para ellos, ya que los demás solo quieren ver que se llevan de la Selva y de los indígenas.

Se aclaró que en la Selva, no solo hay lancandones, también hay Choles y Tzotziles, de los cuales están en esa intensión de ver por quien o quienes votarán tanto a la presidencia de la República como para gobernador y las autoridades locales, pues hoy todos quieren un cambio.

En reunión, se pidió el concenso, aunque al inicio todos dieron una opinión distinta, del porque sí o porqué no, todos recon ocieron que los gobiernos actuales, solo llegan a tomarse fotos, a ver que sacan y hasta ahí queda, no hay nada que ayude en realidad a la situación de ellos.

Dijeron que no es la culpa del PRI, pues al final, son las siglas y dentro hay gente buena, pero no ahora que se ha visto que han querido apoderarse con más fuerza de esos territorios que les pertenecen, el saqueo de madera y robo de aninales continúa y todo es producto del gobierno.

El Proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, es una oportunidad este uno de Julio para que cambiar y esoerar vivir mejor, el siguiente Presidente de la República Mexicana precisamente sea él, con el voto de la mayoría, pero se respeta quienes darán su confianza a otros candidatos.